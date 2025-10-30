Водители наехали на квоту

В законе о локализации такси могут появиться послабления для водителей, оформленных как самозанятые или ИП. На рассмотрении Госдумы находится законопроект, предполагающий, что до 2033 года они смогут продолжить работу на импортных автомобилях. Но нелокализованными в каждом регионе смогут оставаться не более 25% машин. Рынку такси эта квота видится недостаточной. Автопроизводители же против любых послаблений: они отдаляют транспортную отрасль от импортозамещения.

Водители, оформленные как физлица, могут получить право вносить в региональный реестр такси личные нелокализованные автомобили. Квота для них составит 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте машин на начало года. Такие поправки к закону о локализации такси внесли на рассмотрение Госдумы депутаты Анатолий Выборный, Антон Гетта, Ахмед Догаев, сенатор Константин Басюк и другие парламентарии 30 октября, следует из информации на sozd.duma.gov.ru.

Законопроект предполагает, что рассчитывать квоту будут от числа водителей в регионе за предшествующий год, следует из документа.

Предполагается, что проводить оценку будет Минтранс.

При исчерпании лимита на календарный год попасть в реестр такси водители-частники смогут только в следующем.

Механизм, по задумке авторов документа, будет действовать до 2033 года.

В Минтрансе и Минпромторге “Ъ” оперативно не ответили.

Закон о локализации такси вступает в силу 1 марта 2026 года. С этого момента в отраслевом реестре могут быть зарегистрированы только автомобили из утвержденного перечня. Пока в нем 22 модели от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Исключения предусмотрены только для операторов такси в Калининградской области и на Дальнем Востоке. К ним требования о локализации будут применять с марта 2028 года и марта 2030 года соответственно.

Послаблений для задействованных в такси самозанятых и индивидуальных предпринимателей ранее добивался бизнес. Деловое сообщество опасается, что введение для них требований по локализации автомобилей приведет к оттоку с легального рынка в 2026 году 200 тыс. водителей. Это специалисты-совместители, занимающиеся извозом на личных автомобилях (см. “Ъ” от 27 октября). Депутаты в пояснительной записке указывают, что самозанятые водители занимают основную долю на рынке такси. Каждый второй владелец нелокализованного автомобиля не допускает приобретения отдельной машины. Авторы инициативы не исключают, что из отрасли могут в итоге уйти до 51% водителей, или 507 тыс. человек.

Послабления в закон о локализации такси не пользуются однозначной поддержкой автопроизводителей. В «Моторинвесте» (бренды Evolute и Voyah) считают законопроект конструктивным шагом, который поможет сгладить переходный период для рынка такси, предотвратив дефицит водителей в отдаленных или экономически менее развитых регионах. Но в пресс-службе АвтоВАЗа говорят, что реализация инициативы создаст лазейку для недобросовестных предпринимателей.

Таксопарки смогут искусственно дробить свой бизнес на физических лиц и так уходить из-под действия закона о локализации, поясняют в АвтоВАЗе. Это приведет к тому, что проблема зависимости от импорта в транспортной отрасли не будет решена. Квоты в компании считают априори непрозрачным механизмом, создающим почву для злоупотреблений.

В АвтоВАЗе обращают внимание на то, что подержанные зарубежные автомобили часто не могут обслуживаться в официальных дилерских центрах в отличие от локализованных. Это создает угрозы пассажирам.

Наличие на рынке такси водителей-совместителей, по мнению компании, также выступает источником дополнительных рисков.

Директор Международного евразийского форума такси (МЕФТ) Александр Басалаев называет законопроект компромиссом между интересами автопрома и такси. Он смягчит последствия вступления в силу требований о локализации, считает эксперт. В «Яндекс Такси» поддерживают отсрочку требований по локализации для самозанятых на личных автомобилях. Председатель союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев называет сам факт обсуждения инициативы позитивным сигналом: власти слышат аргументы профессионального сообщества.

В Национальном совете такси считают, что предложенный механизм сохранит возможность выхода на рынок перевозчиков на собственных автомобилях. Хотя председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова сомневается, что 25-процентная квота будет достаточной и в итоге все равно приведет к сдерживанию рынка. На первоначальном этапе речь, по ее мнению, должна идти скорее о 80%. В МЕФТ замечают, что ситуация с самозанятыми таксистами в регионах сильно различается. Например, в Краснодарском крае это 90% водителей. В такси «Максим» механизм квотирования в принципе считают архаичным: он способен уничтожить региональные рынки.

Дарья Андрианова, Наталия Мирошниченко