На Кубани назначили нового начальника регионального управления Росгвардии

Сергей Токарев назначен новым начальник регионального управления Росгвардии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Фото: https: / t.me / kondratyevvi

«Встретился с ним и ранее возглавлявшим ведомство Александром Решетниковым, который продолжит службу в новой должности в другом регионе»,— написал губернатор.

Глава края поблагодарил Александра Решетникова за годы эффективной работы и пожелал успехов на новом месте.

Как отметил глава региона, Сергей Токарев хорошо знаком с работой управления, что важно для региона с населением 6,5 млн человек и ежегодным потоком около 20 млн туристов. Краснодарский край считается безопасным и комфортным для жизни, что частично заслуга сотрудников Росгвардии. Новому руководителю предстоит поддерживать порядок и охранять важные объекты инфраструктуры.

Андрей Николаев

