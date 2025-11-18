На Кубани назначили нового начальника регионального управления Росгвардии

Сергей Токарев назначен новым начальник регионального управления Росгвардии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / kondratyevvi Фото: https: / t.me / kondratyevvi

«Встретился с ним и ранее возглавлявшим ведомство Александром Решетниковым, который продолжит службу в новой должности в другом регионе»,— написал губернатор.

Глава края поблагодарил Александра Решетникова за годы эффективной работы и пожелал успехов на новом месте.

Как отметил глава региона, Сергей Токарев хорошо знаком с работой управления, что важно для региона с населением 6,5 млн человек и ежегодным потоком около 20 млн туристов. Краснодарский край считается безопасным и комфортным для жизни, что частично заслуга сотрудников Росгвардии. Новому руководителю предстоит поддерживать порядок и охранять важные объекты инфраструктуры.

Андрей Николаев