В Краснодаре школьницу обвинили в призывах к терроризму

В Краснодаре следствие предъявило обвинение 17-летней девушке по ч. 2 ст 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности с использованием интернета). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в июне 2025 года девушка через мессенджер разместила в администрируемом ею канале информацию, содержащую призыв к осуществлению террористической деятельности,— побуждала к совершению действий, связанных с насилием и причинением вреда. Правоохранительные органы быстро выявили и пресекли ее действия.

Уголовное дело сопровождают сотрудники УФСБ России по региону. Следственные действия продолжаются, планируется установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Следственные органы напоминают, что за террористические действия предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Особое внимание уделяется вербовке молодежи через социальные сети и мессенджеры. Граждан призывают быть бдительными и помнить о серьезных последствиях за участие в противоправной деятельности.

Андрей Николаев