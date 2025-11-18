В Крыму реализована часть проекта по строительству систем освещения на трассах

В Крыму продолжается реализация масштабного проекта по строительству систем наружного освещения на автомобильных дорогах. Как сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов, наружное освещение полностью установлено на участке автодороги Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью (в пределах Красноперекопска). Протяженность участка составила около 5 км, стоимость работ — 41 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / Aksenov82 Фото: https: / t.me / Aksenov82

Также полностью построены системы наружного освещения на автодороге Симферополь — Ивановка (в пределах населенных пунктов Ивановка, Денисовка, Строгоновка). Степень готовности объекта составляет 100%, стоимость работ — 82,6 млн руб., а общая протяженность освещаемых участков превысила 8,6 км.

На Восточном обходе Симферополя работы идут в три этапа в рамках трех контрактов. Общий объем финансирования составляет около 81 млн руб., объекты готовы на 90%, протяженность освещаемых участков — 4,2 км. Подключить освещение планируется поэтапно до 15 декабря 2025 года. Работы на Западном обходе столицы Крыма уже выполнены, освещено 3,2 км трассы.

Кроме того, в планах на 2026 год — продолжение строительства систем наружного освещения в пределах населенных пунктов Ишунь, Орловка, Орловское, Воронцовка, Красный Мак и других. Разрабатывается проектная документация. Финансировать работы планируется из средств республиканского бюджета.

Как отметил господин Аксенов, главной целью этого проекта является снижение количества ДТП за счет улучшения видимости и освещенности дорожного полотна. ГУП РК «Крымавтодор» начало выполнять работы в апреле 2025 года.

Андрей Николаев