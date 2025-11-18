Володин поручил подготовить обращение в правительство на случай «воровства» активов РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в правительство России с просьбой разработать и принять меры в случае конфискации ранее замороженных активов РФ в Европе. Депутат выступил с этим заявлением на пленарном заседании.

«Давайте мы с вами подготовим обращение в правительство РФ, рассмотрим его на заседании Государственной думы в четверг. На этой неделе направим в правительство, чтобы оно предложило меры ответные, которые мы должны будем принять в случае, если наши активы начнут воровать»,— сказал господин Володин (цитата по «Интерфаксу»). В октябре он заявлял, что в случае конфискации европейские государства будут обязаны вернуть активы с процентами.

В феврале 2022 года страны Евросоюза (ЕС) заморозили €190 млрд активов России. 17 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ЕС использовать доходы от активов на погашение кредита Украины от стран G7 в размере €45 млрд. Сейчас европейские страны могут распоряжаться только процентами, которые генерируют активы РФ.

Основная часть замороженных активов России находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Глава депозитария Валери Урбен заявила, что не исключает обращения в суд, если ЕС будет принуждать Euroclear к конфискации российских активов.