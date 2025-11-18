Свердловские муниципалитеты приступили к поэтапному переходу в мессенджер Max

Муниципалитеты Свердловской области начали создавать свои каналы в мессенджере Max. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, каналы уже открыли администрации Верхней Салды, Сосьвы, Лесного и Нижней Туры. Это часть кампании по переходу на отечественную платформу, в которой участвуют министерства и департаменты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Недавно свои каналы в Max создали министерства природных ресурсов, физической культуры и спорта, а также цифрового развития и связи Свердловской области. Ранее подключились министерства здравоохранения, образования и социальной политики. В ноябре к ним присоединились органы местного самоуправления. Процесс продолжается, и вскоре свои каналы откроют учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер запустил свой канал в Max 16 сентября. В департаменте отмечают, что Свердловская область входит в топ-20 регионов России по уровню ведения официальных страниц в соцсетях. По итогам октября в регионе насчитывается более 4,5 тыс. госпабликов с общей аудиторией 5,6 млн подписчиков.

Как сообщает «Сигнал Урал», для органов власти и бюджетных организаций региона поставили дедлайны по созданию каналов в мессенджере. По данным издания, первыми эту работу должны завершить областные министерства и департаменты, срок – до 21 ноября. Для органов местного самоуправления дедлайн установлен на 28 ноября, для образовательных организаций – на 5 декабря, для больниц, учреждений культуры, спорта, соцобслуживания – на 12 декабря. Один из источников «Ъ-Урал» подтвердил, что дедлайны на создание каналов действительно установлены.

Официально представители власти отмечают, что запросы про возможность создания каналов являются одними из самых частых среди администраторов госпабликов: «Как появляются новые возможности в мессенджере — сразу стараемся ими воспользоваться и информировать ответственных лиц».

О внедрении Max в регионах УрФО — в материале «Max пришел на Урал»

Мария Игнатова, Василий Алексеев