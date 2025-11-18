Жители Кубани с начала года подали почти 10 тысяч жалоб в Банк России

За девять месяцев 2024 года жители Краснодарского края подали в Банк России почти 10 тыс. жалоб на финансовые организации. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Свыше половины претензий касались деятельности банков. Количество жалоб на кредитные организации за три квартала увеличилось на 16%. Чаще всего граждане недовольны мерами банков по борьбе с мошенниками и дропперами — отказами в проведении операций и блокировкой карт.

Более 200 раз жители региона жаловались на включение сведений о них в базу данных о мошеннических операциях. В этой базе содержится информация о дропперах — людях, которые сознательно или по неведению помогают преступникам выводить и обналичивать похищенные средства.

Количество претензий к страховым компаниям снизилось на 15%. Заметно уменьшилось число жалоб на проблемы с ОСАГО — на 21%. Автовладельцы реже сообщали о нарушении сроков выплат, навязывании дополнительных услуг и неверном применении коэффициента бонус-малус.

За отчетный период кубанцы направили в ЦБ 867 жалоб на случаи мошенничества — на 15% меньше прошлогоднего показателя. Граждане реже сталкивались с кибермошенничеством и психологическим воздействием злоумышленников.

Большинство жителей края подавали жалобы через интернет-приемную Банка России — более половины претензий оформили онлайн. Также можно обратиться по телефону 8-800-300-30-00 или через чат мобильного приложения ЦБ.

Вячеслав Рыжков