Ислам Махачев возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий

На сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) представлен обновленный рейтинг спортсменов. Первое место в перечне лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий (P4P) занял россиянин Ислам Махачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

16 ноября Ислам Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену в поединке за титул UFC в полусреднем (до 77 кг) весе. Поединок прошел в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 322. Россиянин сместил с первого места на второе испанского бойца Илию Топурию. Тройку лучших замкнул грузин Мераб Двалишвили.

Ислам Махачев стал первым бойцом из России, завоевавшим титул UFC в двух весовых категориях. С октября 2022 года по май 2025-го он владел поясом UFC в легком весе. Спортсмен освободил титул, чтобы перейти в другую весовую категорию.

Подробнее о бое Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены — в материале «Ъ» «Чемпион президентского веса».

Таисия Орлова