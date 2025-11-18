Главу экстремистского ОПС «Махонинские» отправили под домашний арест

Центральный районный суд Челябинска отправил под домашний арест организатора ОПС «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в России) Александра Махонина. Его обвиняют в организации преступного сообщества. Об этом сообщило ТАСС.

Господина Махонина задержали 14 ноября, тогда же Советский райсуд Челябинска признал экстремистским и запретил деятельность «Махонинских». Как установила Генпрокуратура, члены объединения придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистским и запрещено в России). По данным надзорного ведомства, организация финансировалась за счет вымогательств, грабежей и передела сфер влияния в экономике.

Суд обратил в доход государства активы «Махонинских» (признано экстремистским и запрещено) общей стоимостью 5,2 млрд руб. Среди них — коммерческие предприятия, недвижимость и автомобили. Брата Александра Махонина — Андрея Махонина — объявили в розыск.

