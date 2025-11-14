Криминальное объединение «Махонинские» признано экстремистским

14 ноября Советским райсудом Челябинска по административному иску Генпрокуратуры было признано экстремистским криминальное объединение «Махонинские», его деятельность запрещена. Принадлежащее создателям объединения, братьям Андрею и Александру Махониным, имущество — коммерческие предприятия, недвижимость и автомобили, оцениваемые в 5,2 млрд руб., обращены в доход государства. Александра Махонина уже задержали по обвинению в организации преступного сообщества (ст. 210 УК) и должны арестовать в выходные. Брата объявили в розыск.

В ходе надзора за исполнением антиэкстремистского законодательства прокуратурой совместно с региональным управлением ФСБ России было установлено, что члены объединения придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистским и запрещено в России). Организация, по данным истца, финансируется за счет вымогательств, грабежей и передела сфер влияния в экономике.

Объединение функционировало с 90-х годов прошлого века. Оно было образовано и управлялось братьями Андреем и Александром Махониными, которые имели ряд судимостей и использовали свой криминальный опыт и преступное прошлое активных участников. Среди них, был, в частности, их телохранитель Максим Попов. Он, а также еще один ответчик, Александр Гирь, в 2014 и 2018 годах соответственно были осуждены по делу о массовых беспорядках и экстремизме.

Речь идет об их участии в событиях, произошедших в августе 2010 года на территории детского лагеря имени Зои Космодемьянской в городе Миасс во время рок-фестиваля «Торнадо-2010». Генпрокуратура и УФСБ установили причастность «Махонинских» к организации массовых беспорядков, в которых участвовали более 80 спортсменов, вооруженных травматическим огнестрельным оружием, битами, деревянными палками, металлическими трубами.

Мария Локотецкая