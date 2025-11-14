«Махонинских» признали за бандитских

В Челябинске по административному иску Генпрокуратуры было признано экстремистским объединение «Махонинские», его деятельность запрещена. Принадлежащее его создателям, братьям Андрею и Александру Махониным, имущество — коммерческие предприятия, недвижимость и автомобили, оцениваемые в 5,2 млрд руб.,— обращено в доход государства. Александра Махонина уже задержали по обвинению в организации преступного сообщества. Брата разыскивают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Махонин

Фото: оперативная съемка Александр Махонин

Фото: оперативная съемка

Решение было принято Советским райсудом Челябинска по иску Генпрокуратуры, ответчиками по административному делу проходили 16 физических лиц, включая братьев Махониных, а также их родственников и знакомых, и 7 коммерческих фирм.

В ходе надзора за исполнением антиэкстремистского законодательства прокуратурой совместно с региональным управлением ФСБ России было установлено, что члены объединения придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство» (признано экстремистским и запрещено в России).

Организация, по данным истца, финансируется за счет вымогательств, грабежей и передела сфер влияния в экономике.

Объединение функционировало с 90-х годов прошлого века. Оно было образовано и управлялось братьями Андреем и Александром Махониными, которые имели ряд судимостей и использовали свой криминальный опыт и преступное прошлое активных участников. Среди них был, в частности, их телохранитель Максим Попов. Он, а также еще один ответчик, Александр Гирь, в 2014 и 2018 годах соответственно были осуждены по делу о массовых беспорядках и экстремизме.

Речь идет об их участии в событиях, произошедших в августе 2010 года на территории детского лагеря имени Зои Космодемьянской в городе Миассе во время рок-фестиваля «Торнадо-2010». Генпрокуратура и УФСБ установили причастность «Махонинских» к организации массовых беспорядков, в которых участвовали более 80 спортсменов, вооруженных травматическим огнестрельным оружием, битами, деревянными палками, металлическими трубами. «Активные участники событий находились под влиянием Махониных, так как являлись их работниками или номинальными владельцами долей в подконтрольных организациях. Без главарей объединения собравшиеся не могли осуществить массовые беспорядки, отличившиеся своей дерзостью и наглостью, а само руководство цинично наблюдало за происходившим побоищем, разместившись неподалеку»,— говорилось в иске.

Непривлечение к ответственности братьев Махониных Генпрокуратура связала с их неформальными отношениями с властями и правоохранительными органами.

«Об этом свидетельствуют контакты объединения с бывшими губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и заместителем председателя Законодательного собрания Челябинской области Константином Струковым»,— говорилось иске.

Кроме того, по сведениям надзора, в состав объединения «Махонинские» входит Михаил Игнатов — сын бывшего начальника управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Челябинской области. Он является сожителем Ольги Махониной, дочери Александра Махонина, и держателем части активов данного объединения.

По данным силовиков, возглавляемое братьями Махониными объединение имело связи с лидерами преступных групп, контролировало часть доходов, формируемых в местах лишения свободы с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе в виде «фишинга», «фарминга», «двойной трансакции».

Полученные ими доходы вкладывались в ликвидные активы, такие как точки розничной торговли в Челябинске, оформленные на более чем десяток коммерческих фирм, а также в другое имущество. По данным Генпрокуратуры, в собственности ответчиков находилось более сотни объектов недвижимости — нежилые и жилые помещения, а также земельные участки и транспортные средства в Челябинске, Копейске, Сочи, а также Республике Башкортостан.

Росфинмониторинг констатировал, что доходы от бизнеса члены объединения обналичивали и выводили за границу, где тратили «на борьбу с нашей страной», которая дала им возможность вести коммерческую деятельность и извлекать прибыль.

В этой связи имущество, принадлежащее участникам экстремистского объединения, а также оформленное на их родственников, свойственников и подконтрольные организации, прокуратура просила обратить в федеральную собственность.

Причем изначально стоимость активов указывалась в размере 2,5 млрд руб., но благодаря экспертизе, приобщенной к делу прокурорами, она увеличилась до 5,2 млрд руб.

Обращая активы «Махонинских» в доход государства, суд передал расположенное в центре Челябинска здание вместе с участком ответчиков местной православной организации «Приход храма Святого Александра Невского».

Ранее по ходатайству истца суд наложил обеспечительный арест на имущество ответчиков. Сотрудники УФСБ России по Челябинской области провели обыски в доме семьи Махониных в поселке Смолино. Позже силовики задержали заместителя начальника следственного отдела ОП «Ленинский» городского УВМД Анну Горбунову. Последнюю заподозрили в совершении должностных преступлений и общем покровительстве деятельности организованной группы. Для того чтобы рассмотреть иск, суду потребовалось три заседания. Все они прошли в закрытом режиме. Одновременно с вынесенным решением в МВД возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК). Александра Махонина, который считается лидером ОПС, задержали сотрудники ФСБ. В выходные суд изберет ему меру пресечения. Андрей Махонин объявлен в розыск.

Мария Локотецкая