В центре Новороссийска высадили более 327 тысяч цветов

В Центральном районе Новороссийска высадили новые растения и цветы. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://t.me / park_uzk Фото: https://t.me / park_uzk

По словам главы города, центр озеленения и благоустройства произвел высадку 327,2 тыс. цветов, посадил 662 дерева и более 6 тыс. кустарников на территории Центрального района. Как сообщал «Ъ-Новороссийск», в городе высаживали тюльпаны и виолы, клен, липы, голубые ели и кипарисовики.

В Новороссийске обустраивают мини-питомники, где впоследствии будут выращивать собственные растения. Андрей Кравченко подчеркнул, что в настоящее время в городе установили четыре поликарбонатные теплицы, стеллажи для выращивания цветов и культивационные столы. Специалисты устанавливают навесы для производственных площадок, параллельно с этим ведется закупка оборудования для обслуживания теплиц и выращивания зеленых насаждений.

О том, что в городе планируется создать свои мини-питомники растений, в ходе слушаний по проекту бюджета ранее сообщил начальник финансового управления Сергей Горбатюк. Высадка растений собственного выращивания, по планам мэрии, должна начаться в 2027 году.

София Моисеенко