Более половины студентов-аграриев из КубГАУ устраиваются на работу по профессии

На работу по полученной специальности устраиваются 70% выпускников краснодарского КубГАУ. Об этом на выставке «Югагро» 18 ноября заявил проректор по учебной работе Кубанского государственного аграрного университета Алексей Петух.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На пленарном заседании Алексей Петух озвучил, что статистика высчитывалась на основе анкетных данных работодателей. Результаты показали, что 70% выпущенных студентов КубГАУ трудоустраиваются по профилю своего образования.

«Увязать из действующих информационных систем данный показатель невозможно, поэтому мы пользуемся анкетными данными работодателей, и буквально с каждого работодателя мы собираем информацию. Работодатель говорит, что, в зависимости от года, 70% студентов устраиваются по профилю получаемого образования»,— подчеркнул проректор по учебной работе КубГАУ Алексей Петух.

В Кубанском государственном аграрном университете за прошедшие месяцы 2025 года вдвое увеличилось количество заявок на целевое обучение. Алексей Петух отметил, что работодатели выплачивают студентам-целевикам дополнительную надбавку к стипендии в размере 2,5 тыс. руб. Студенты с положительными показателями по учебе могут получать повышенную стипендию в сумме от 5 до 8 тыс. руб.

Алина Зорина, София Моисеенко