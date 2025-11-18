Кассация согласилась с изъятием активов Севастопольского завода напитков

Арбитражный суд Центрального округа (АС ЦО, расположен в Калуге) согласился с решением об изъятии имущественного комплекса Севастопольского завода напитков, приватизированного в 90-х годах, в пользу Севастополя. Основанием для передачи активов городу стали допущенные при приватизации нарушения. Сведения об этом размещены в арбитражной картотеке.

Речь идет об имущественном комплексе завода, расположенном по Делегатской улице №2. В его состав входят административный корпус, склады, цеха и иные производственные объекты общей кадастровой стоимостью свыше 53 млн руб.

АО «Севастопольский завод напитков», по информации из системы «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 1995 году в Севастополе в результате приватизации государственного коммунального предприятия «Севастопольский пивобезалкогольный завод» (предприятие было основано в 1915 году). Занимается производством безалкогольных напитков, минеральных вод, квасов и пива, реализует свою продукцию на локальных рынках Крыма и Севастополя. Имеет подразделения в Керчи, Симферополе, Саки. Наиболее известным продуктом является яблочный лимонад «Живчик».

Как ранее рассказывал «Ъ-Кубань», нарушения были допущены при преобразованиях и последующей приватизации имущества предприятия в 90-е годы. В 2020 году власти Севастополя, не найдя в архиве документов, подтверждающих факт регистрации права завода на имущество, включили его в состав городской собственности. Завод же затеял судебный процесс, в рамках которого пытался доказать, что объекты принадлежат ему в результате приватизации, хотя возникшее право и не было зарегистрировано.

При первоначальном рассмотрении суд признал за заводом право собственности. Но впоследствии дело было возвращено на пересмотр, и в него вступила городская прокуратура, которая поставила вопрос о ничтожности приватизации. Как оказалось, еще в 2002 году украинские правоохранители доказали нарушения бывшего директора завода при приватизации предприятия, хотя тот и был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Он передал акции компании работникам в обмен на их приватизационные сертификаты. Но, как заявила прокуратура, работники не имели прав на льготную приватизацию. На этом основании суды пришли к выводу, что приватизация госимущества Украины была совершена преступным путем.

С учетом решения Севастопольского совета о статусе города 2014 года, согласно которому все предприятия и организации, учрежденные Украиной в Севастополе, становятся имуществом города, активы были истребованы из владения завода.

Михаил Волкодав