В Архангельской области добыли два уникальных алмаза

В Архангельской области на месторождении имени Владимира Гриба добыли два алмаза ювелирного качества весом 55,96 и 135,75 карата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

«Эти кристаллы стали третьим и четвертым особо крупными образцами, извлеченными в этом году, а также 50-м и 51-м уникальными камнями за весь период промышленной разработки карьера»,— написал господин Цыбульский в своем Telegram-канале. Каждый из найденных алмазов отличается исключительной чистотой, прозрачностью и природной формой, отметил губернатор.

В конце сентября на месторождении имени Владимира Гриба нашли алмаз весом 340 карат — это один из пяти крупнейших алмазов, добытых когда-либо в России. Кроме того, этот кристалл — самый крупный за всю историю промышленной отработки месторождения. Самый крупный в истории России алмаз ювелирного качества добыла в мае АЛРОСА. Кристалл янтарного цвета весом 468,30 карата нашли в Якутии.