В Архангельской области добыли один из пяти крупнейших алмазов в России

На месторождении им. В. Гриба в Архангельской области обнаружили алмаз весом 340 карат. Это один из пяти крупнейших алмазов, добытых в России. Об этом сообщила пресс-служба «АГД Даймондс», которая занимается разработкой месторождения.

Алмаз ювелирного качества был добыт 27 сентября. Он стал самым крупным за всю историю промышленной отработки месторождения. Размер кристалла — 50х39,4х24,8 мм. Специалисты отнесли его к редкой категории алмазов, которую отличает высокая прозрачность.

«Добытый алмаз не только впечатляет своим весом, но и поражает качеством: в нем практически отсутствуют трещины и внутренние дефекты, что делает камень особенно ценным для рынка»,— следует из заявления.

Кристалл стал вторым крупным (более 50 карат), добытым в этом году, а также 49-м уникальным алмазом, извлеченным на месторождении имени В. Гриба. Самый крупный в истории России алмаз ювелирного качества добыла в мае АЛРОСА. Кристалл янтарного цвета весом 468,30 карата был найден в Якутии.

О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «30 миллионов карат мелочью».