Валерий Танаев, заместитель генерального директора—главный инженер ОАО РЖД

— Для ВСМ планируется использовать систему широкополосной связи на базе LTE, во многом похожую на европейский аналог FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) — стандарт беспроводной связи на основе технологии LTE/5G, специально разработанный для использования в железнодорожном транспорте. Он обеспечивает надежную высокоскоростную связь для передачи голоса, данных и видео, что критически важно для управления движением поездов, обеспечения безопасности пассажиров и повышения эффективности работы железной дороги. РЖД является одним из мировых лидеров разработок в данном направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель генерального директора—главный инженер ОАО РЖД Валерий Танаев

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД Заместитель генерального директора—главный инженер ОАО РЖД Валерий Танаев

Прямо сейчас специалисты НИИАС исследуют возможности применения стандартов связи DMR, LTE и 5G в условиях высокоскоростного движения поездов до 400 км/ч. Работа направлена на разработку алгоритмов программного обеспечения для исключения влияния эффекта Доплера (изменения частоты радиосигнала при движении поезда) и решения проблемы хэндовера (переключение между базовыми радиостанциями) при высокоскоростном движении.

Важное назначение широкополосной связи: именно она обеспечит надежную связь поезда с инфраструктурой с возможностью приоритизации передаваемых команд и информации с необходимым уровнем защиты. Только такая технологическая система связи открывает перспективу перехода к беспилотному управлению и дистанционному мониторингу.

Резервный голосовой канал связи при этом предусматривается на нашей стандартной системе DMR, которая хорошо себя зарекомендовала в работе на всей сети железных дорог. РЖД выделен специализированный диапазон 1800 МГц, закрепленный за компанией, а вдобавок к этому благодаря помощи Минтранса России мы ожидаем получения возможности использования диапазона 350 МГц, что позволит в будущем обеспечивать покрытие целых железнодорожных направлений с большей эффективностью.