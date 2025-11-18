Краснодар и Волгоград лидируют в ЮФО по количеству агротехнологических классов

Директор научного центра по изучению проблем сельских территорий при Минсельхозе РФ Анна Корпен на международной выставке «Югагро» заявила, что в Южном федеральном округе Краснодар и Волгоград являются лидерами по количеству агротехнологических классов в школах. В Краснодарском крае действуют более 200 классов с сельскохозяйственным уклоном. По словам Корпен, к 2030 году количество таких классов планируется увеличить примерно до 18 тыс. по всей стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как отметила Анна Корпен, в России в отрасли АПК задействовано 40% граждан старше 50 лет, из них значительную часть составляют люди старше 60 лет, которые в скором времени выйдут на пенсию. Для повышения эффективности в сельскохозяйственной промышленности, по словам эксперта, необходимо продолжать комплексную работу по привлечению новых кадров.

«Сельское население старше 50 лет только увеличивается с 36 до 40%. Молодое поколение — небольшая основа, на которую мы сможем рассчитывать. Основная задача — это работа с молодой аудиторией»,— озвучила Анна Сергеевна во время планерного совещания в рамках выставки «Югагро».

Исходя из текущих потребностей в кадрах специалисты выстраивают системное взаимодействие между школами, СПО, вузами и предприятиями АПК. Анна Корпен сообщила, что основной проблемой при построении системы подготовки кадров является переход с одной ступени образования на другую.

«По данным 2024 года, из профильных классов только порядка 10% учеников поступают на следующую ступень, в вуз или колледж. Наша задача — увеличить этот процент»,— резюмирует эксперт.

Для вовлечения молодых кадров в сферу агропромышленности наращивается популяризация целевого обучения. Анна Корпен подчеркнула, что в целях повышения востребованности целевых программ необходимо увеличить уровни и объемы стипендий.

Отдельная работа ведется с представителями предприятий АПК. Спикер заявила, что предприятиям в сфере сельского хозяйства необходимо активно привлекать студентов, начиная с третьего курса, к совмещению учебы и работы. Это, по мнению эксперта, позволит компенсировать недостаток кадров и обучить специалистов практическим навыкам до окончания образовательных программ.

София Моисеенко, Алина Зорина