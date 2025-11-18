Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп готов нанести удары по мексиканским наркокартелям

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает нанесения ударов по Мексике в рамках войны против наркокартелей. «Я буду не против, мы сделаем все, что нужно, чтобы остановить наркоторговлю. Мексика… Слушайте, я был в Мехико на выходных. Там есть серьезные проблемы», — заявил господин Трамп журналистам, собравшимся в Овальном кабинете. При этом он отказался уточнить, будет ли согласовывать свои действия с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Вооруженные силы США с сентября наносят удары по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, в Карибском море и восточной части Тихого океана. 14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» против наркокартелей в Западном полушарии. А на днях в Карибское море прибыл самый современный авианосец США USS Gerald R. Ford.

Телеканал NBC еще в начале ноября сообщал, ссылаясь на собственные источники, о намерении администрации Трампа провести наземную операцию против наркокартелей в Мексике.

«Мы перекрыли им водные пути, но нам известен каждый маршрут. Каждый маршрут, адреса всех наркобаронов… Мы знаем их адреса, знаем, в какие двери стучаться. Мы знаем все о каждом из них. Они убивают наших людей. Это похоже на войну. Сделал бы я это? Я бы гордился этим!», — подытожил Дональд Трамп.

Кирилл Сарханянц

Фотогалерея

Как продолжается борьба с наркотиками

Предыдущая фотография
Борьба с наркотиками продолжается уже более ста лет. Ее начало было положено в феврале 1909 года после собрания участников Шанхайской опиумной комиссии

Борьба с наркотиками продолжается уже более ста лет. Ее начало было положено в феврале 1909 года после собрания участников Шанхайской опиумной комиссии

Фото: Reuters

Полицейские по всему миру по-разному борются с наркотиками. Самый распространенный способ — сжигание полей мака и конопли

Полицейские по всему миру по-разному борются с наркотиками. Самый распространенный способ — сжигание полей мака и конопли

Фото: Reuters

Согласно официальной статистике, только 2% наркозависимых излечиваются, 98% погибают. В основном это молодые люди от 16 до 32 лет

Согласно официальной статистике, только 2% наркозависимых излечиваются, 98% погибают. В основном это молодые люди от 16 до 32 лет

Фото: Reuters

Международный комитет по контролю над наркотиками каждый год публикует доклад о ситуации с потреблением наркотиков в мире и мерах международного контроля над наркотиками с рекомендациями для правительств стран по данному вопросу

Международный комитет по контролю над наркотиками каждый год публикует доклад о ситуации с потреблением наркотиков в мире и мерах международного контроля над наркотиками с рекомендациями для правительств стран по данному вопросу

Фото: Reuters

Международный день борьбы наркотиками проходит под лозунгом &quot;Поговорим о наркотиках&quot;

Международный день борьбы наркотиками проходит под лозунгом "Поговорим о наркотиках"

Фото: Reuters

В рамках акций по борьбе с наркотиками в мире ежегодно проходят тысячи мероприятий

В рамках акций по борьбе с наркотиками в мире ежегодно проходят тысячи мероприятий

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков

В Международный день борьбы с наркотиками ООН рекомендует обратить внимание на то, что с детьми следует говорить о злоупотреблении наркотиками, признавая, что эта проблема существует, и осознавая свою ответственность за ее решение

В Международный день борьбы с наркотиками ООН рекомендует обратить внимание на то, что с детьми следует говорить о злоупотреблении наркотиками, признавая, что эта проблема существует, и осознавая свою ответственность за ее решение

Фото: Reuters

По оценкам ООН, число наркоманов в настоящее время составляет 3% населения всей нашей планеты (не менее 185 млн. человек)

По оценкам ООН, число наркоманов в настоящее время составляет 3% населения всей нашей планеты (не менее 185 млн. человек)

Фото: Reuters / REUTERS/Chaiwat Subprasom

Ежегодно продажи афганских наркотиков приносят криминальному миру $65 млрд. Для мировой экономики это оборачивается потерями порядка $200 млрд

Ежегодно продажи афганских наркотиков приносят криминальному миру $65 млрд. Для мировой экономики это оборачивается потерями порядка $200 млрд

Фото: Reuters / REUTERS/Carlos Jasso

В 2001 году во всем мире правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота чуть более 100 тонн опия, в 2005 году - около 350 тонн, в 2010 году - почти 500 тонн, что связано со спадом производства опия в Афганистане

В 2001 году во всем мире правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота чуть более 100 тонн опия, в 2005 году - около 350 тонн, в 2010 году - почти 500 тонн, что связано со спадом производства опия в Афганистане

Фото: Reuters

Наиболее популярный в США и Западной Европе наркотик —кокаин. Он поставляется в эти регионы в основном из Колумбии

Наиболее популярный в США и Западной Европе наркотик —кокаин. Он поставляется в эти регионы в основном из Колумбии

Фото: Reuters / REUTERS/Carlos Jasso

Ученые Кембриджского университета доказали, что предрасположенность к наркотикам наследуется

Ученые Кембриджского университета доказали, что предрасположенность к наркотикам наследуется

Фото: Reuters

По оценкам экспертов ООН, в настоящее время под незаконные посевы опийного мака на территории Афганистана заняты порядка 140-150 тыс. га, с которых потенциально можно собрать 6-7 тыс. тонн опия-сырца

По оценкам экспертов ООН, в настоящее время под незаконные посевы опийного мака на территории Афганистана заняты порядка 140-150 тыс. га, с которых потенциально можно собрать 6-7 тыс. тонн опия-сырца

Фото: Reuters / REUTERS/Carlos Jasso

По данным опроса &quot;Левада-Центра&quot;, 73% процента россиян поддержали инициативу об обязательном тестировании на наркотики в школах, вузах и при приеме на работу

По данным опроса "Левада-Центра", 73% процента россиян поддержали инициативу об обязательном тестировании на наркотики в школах, вузах и при приеме на работу

Фото: Reuters

Следующая фотография
1 / 14

Борьба с наркотиками продолжается уже более ста лет. Ее начало было положено в феврале 1909 года после собрания участников Шанхайской опиумной комиссии

Фото: Reuters

Полицейские по всему миру по-разному борются с наркотиками. Самый распространенный способ — сжигание полей мака и конопли

Фото: Reuters

Согласно официальной статистике, только 2% наркозависимых излечиваются, 98% погибают. В основном это молодые люди от 16 до 32 лет

Фото: Reuters

Международный комитет по контролю над наркотиками каждый год публикует доклад о ситуации с потреблением наркотиков в мире и мерах международного контроля над наркотиками с рекомендациями для правительств стран по данному вопросу

Фото: Reuters

Международный день борьбы наркотиками проходит под лозунгом "Поговорим о наркотиках"

Фото: Reuters

В рамках акций по борьбе с наркотиками в мире ежегодно проходят тысячи мероприятий

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков

В Международный день борьбы с наркотиками ООН рекомендует обратить внимание на то, что с детьми следует говорить о злоупотреблении наркотиками, признавая, что эта проблема существует, и осознавая свою ответственность за ее решение

Фото: Reuters

По оценкам ООН, число наркоманов в настоящее время составляет 3% населения всей нашей планеты (не менее 185 млн. человек)

Фото: Reuters / REUTERS/Chaiwat Subprasom

Ежегодно продажи афганских наркотиков приносят криминальному миру $65 млрд. Для мировой экономики это оборачивается потерями порядка $200 млрд

Фото: Reuters / REUTERS/Carlos Jasso

В 2001 году во всем мире правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота чуть более 100 тонн опия, в 2005 году - около 350 тонн, в 2010 году - почти 500 тонн, что связано со спадом производства опия в Афганистане

Фото: Reuters

Наиболее популярный в США и Западной Европе наркотик —кокаин. Он поставляется в эти регионы в основном из Колумбии

Фото: Reuters / REUTERS/Carlos Jasso

Ученые Кембриджского университета доказали, что предрасположенность к наркотикам наследуется

Фото: Reuters

По оценкам экспертов ООН, в настоящее время под незаконные посевы опийного мака на территории Афганистана заняты порядка 140-150 тыс. га, с которых потенциально можно собрать 6-7 тыс. тонн опия-сырца

Фото: Reuters / REUTERS/Carlos Jasso

По данным опроса "Левада-Центра", 73% процента россиян поддержали инициативу об обязательном тестировании на наркотики в школах, вузах и при приеме на работу

Фото: Reuters

Смотреть

Новости компаний Все