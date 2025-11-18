Трамп готов нанести удары по мексиканским наркокартелям

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает нанесения ударов по Мексике в рамках войны против наркокартелей. «Я буду не против, мы сделаем все, что нужно, чтобы остановить наркоторговлю. Мексика… Слушайте, я был в Мехико на выходных. Там есть серьезные проблемы», — заявил господин Трамп журналистам, собравшимся в Овальном кабинете. При этом он отказался уточнить, будет ли согласовывать свои действия с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Вооруженные силы США с сентября наносят удары по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, в Карибском море и восточной части Тихого океана. 14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» против наркокартелей в Западном полушарии. А на днях в Карибское море прибыл самый современный авианосец США USS Gerald R. Ford.

Телеканал NBC еще в начале ноября сообщал, ссылаясь на собственные источники, о намерении администрации Трампа провести наземную операцию против наркокартелей в Мексике.

«Мы перекрыли им водные пути, но нам известен каждый маршрут. Каждый маршрут, адреса всех наркобаронов… Мы знаем их адреса, знаем, в какие двери стучаться. Мы знаем все о каждом из них. Они убивают наших людей. Это похоже на войну. Сделал бы я это? Я бы гордился этим!», — подытожил Дональд Трамп.

Кирилл Сарханянц