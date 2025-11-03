NBC: США планируют миссию против наркокартелей в Мексике с привлечением войск

Администрация президента США Дональда Трампа начала детальное планирование новой миссии по отправке войск и сотрудников разведки в Мексику для борьбы с наркокартелями. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Уже началась подготовка к потенциальной миссии, которая будет включать наземные операции на территории Мексики, рассказали собеседники телеканала.

Однако операции еще не дали окончательный «зеленый свет», заявили собеседники NBC News. Они уточнили, что даже если миссию утвердят, то США не обязательно будут развертывать войска в Мексике, и окончательное решение относительно масштабов операции еще не принято. Белый дом планирует сохранять вокруг нее секретность и не предавать гласности связанным с ней действиям.

По словам источников, в рамках операции Вооруженные силы США планируют использовать преимущественно беспилотники, с помощью которых будут наносить удары по мексиканским нарколабораториям, а также членам и лидерам наркокартелей. При этом планируемая миссия не направлена на подрыв правительства Мексики, уточнили собеседники телеканала.