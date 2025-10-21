Воронежской судье не удалось отменить разрешение на возбуждение против нее дела
Верховный суд РФ отказал судье воронежского арбитража Светлане Мальцевой в удовлетворении иска к Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), следует из картотеки дел.
Как рассказывал «Ъ», госпожа Мальцева просила отменить разрешение на возбуждение в ее отношении уголовного дела о взятках в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).
ВККС удовлетворила представление председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в середине июля. Основанием для этого стало дело воронежского арбитражного управляющего Владимира Коликова, задержанного в прошлом году по подозрению в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По версии следствия, в 2021–2022 годах он купил судье квартиру и дал более 4 млн руб. за принятие решений по делам о банкротстве физического и юридического лиц. Госпожа Мальцева заявляла, что управляющий мог ее оговорить.
После удовлетворения представления главы СКР все дела Светланы Мальцевой были переданы другим судьям. Она все еще продолжает работать судьей арбитража.