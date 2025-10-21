Воронежской судье не удалось отменить разрешение на возбуждение против нее дела

Верховный суд РФ отказал судье воронежского арбитража Светлане Мальцевой в удовлетворении иска к Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), следует из картотеки дел.

Как рассказывал «Ъ», госпожа Мальцева просила отменить разрешение на возбуждение в ее отношении уголовного дела о взятках в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

ВККС удовлетворила представление председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в середине июля. Основанием для этого стало дело воронежского арбитражного управляющего Владимира Коликова, задержанного в прошлом году по подозрению в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По версии следствия, в 2021–2022 годах он купил судье квартиру и дал более 4 млн руб. за принятие решений по делам о банкротстве физического и юридического лиц. Госпожа Мальцева заявляла, что управляющий мог ее оговорить.

После удовлетворения представления главы СКР все дела Светланы Мальцевой были переданы другим судьям. Она все еще продолжает работать судьей арбитража.

Сергей Толмачев, Воронеж