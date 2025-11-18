Возврату подлежат

Суды решают судьбу субсидий, ранее выданных переселенцам из Херсонской области на приобретение жилья на Кубани. Казначейство заявило о нарушениях при их предоставлении. Власти Кубани, через которых шли выплаты, сейчас пытаются оспорить это решение. Некоторые «херсонцы» уже получили требования о возврате ранее выплаченных средств. Защищающие их юристы считают, что в некоторых случаях претензии к переселенцам недостаточно обоснованы и есть шанс отбиться от них в суде.

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве рассмотрит жалобу министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края на решение, принятое по спору с Федеральным казначейством о возврате субсидий, выплаченных по «херсонским сертификатам». Речь идет о 169 выплатах переселенцам на приобретение жилья. Решения о перечислении им этих средств орган финансового контроля посчитал некорректными. Заседание по делу назначено на 20 января. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Правила и условия предоставления субсидий жителям Херсона и Херсонской области, которые покинули места постоянного проживания и в экстренном порядке прибыли в Россию, утверждены постановлением правительства РФ. Согласно им, право на эту социальную выплату подтверждают выдаваемые переселенцам государственные жилищные сертификаты. А порядок выплат урегулирован постановлением губернатора Кубани. По нему уполномоченным органом на предоставление сертификатов определено минТЭК и ЖКХ края, которое действует совместно со своим подведомственным учреждением ГКУ КК «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка». ГКУ же и принимает итоговые решения о перечислении средств. При этом сами средства на покупку жилья для херсонцев являются федеральными и предоставлены краю по Соглашению и Фондом развития территорий.

Проверяя правильность использования федеральных средств, аудиторы казначейства весной минувшего года проверили минТЭК и ЖКХ Кубани. Они пришли к выводу о допущенных кубанскими чиновниками нарушениях при проведении «херсонских» выплат. Изначально претензии у них возникли по 250 выплатам на общую сумму свыше 770 млн руб. Однако краевые чиновники смогли частично переубедить коллег из казначейства, и в итоге те сократили объем претензий до 169 случаев на 519 млн руб. Контролеры потребовали «устранить нарушения», что фактически означает — вернуть выплаченные средства.

Поводом для такого решения стало то, что в одних случаях выплаты были сделаны переселенцам из тех населенных пунктов Херсонской области, которые не были включены в утвержденный правительством перечень, в других — получатели соцвыплат имели регистрацию и уже постоянно проживали на территории РФ. В некоторых случаях переселенцы имели двойную регистрацию (и херсонскую, и на территории другого региона РФ) либо заявители не перешли в российское гражданство. Претензии возникли также по выплатам тем, кто проживал на Херсонщине непостоянно и въехал в РФ с территории третьих стран, а также к тем, кто покинул территорию области не в экстренном порядке.

МинТЭК и ЖКХ попыталось обжаловать это предписание казначейства в Арбитражном суде Москвы. Ведомство заняло позицию, согласно которой аудиторы ошибочно определили тип субсидии: средства были получены не из федерального бюджета, они выплачиваются из бюджета Краснодарского края, хотя и поступают туда от Фонда развития территорий.

Однако суд согласился с казначейством и отказался отменять его предписание. Это решение сейчас и пытаются пересмотреть в апелляции краевые власти.

Получатели субсидий начали получать от ведомства письма с требованиями в добровольном порядке вернуть ранее перечисленные им деньги на приобретение жилья (одно из таких писем имеется в распоряжении редакции). Эти средства чиновники классифицируют как неосновательное обогащение.

«Ъ-Кубань» обратился в минТЭК и ЖКХ за разъяснением ситуации, но ответ на свой запрос не получил.

Краснодарский юрист Виктория Ошуева, которая занимается помощью «херсонцам» в судах, говорит, что такая претензия не единственная. Также она считает, что часто требования госорганов к «херсонцам» о возврате средств обоснованы, но в ряде случаев являются явно спорными.

«Мне достаточно часто приходится сталкиваться с тем, что уполномоченные органы придают нормативным актам, регулирующим вопросы выплат этих субсидий, обратную силу. Например, у меня были дела, где переселенцам аннулировали ранее выданные сертификаты без выплаты субсидии, а также получившим субсидии абсолютно законно. Предъявляли требования о возврате после того, как в закон вносились изменения, исключающие из получателей субсидий тех, кто еще вчера под все критерии подходил. Но указанный закон обратной силы иметь не должен, поэтому в таких случаях мы боремся. Тем, кто начал получать требования о возврате, нужно тщательно проанализировать нормативную базу и историю ее изменений»,— поясняет юрист.

Михаил Волкодав