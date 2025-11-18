Возврату подлежат
Власти требуют вернуть субсидии на приобретение жилья на Кубани по «херсонским сертификатам»
Суды решают судьбу субсидий, ранее выданных переселенцам из Херсонской области на приобретение жилья на Кубани. Казначейство заявило о нарушениях при их предоставлении. Власти Кубани, через которых шли выплаты, сейчас пытаются оспорить это решение. Некоторые «херсонцы» уже получили требования о возврате ранее выплаченных средств. Защищающие их юристы считают, что в некоторых случаях претензии к переселенцам недостаточно обоснованы и есть шанс отбиться от них в суде.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве рассмотрит жалобу министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края на решение, принятое по спору с Федеральным казначейством о возврате субсидий, выплаченных по «херсонским сертификатам». Речь идет о 169 выплатах переселенцам на приобретение жилья. Решения о перечислении им этих средств орган финансового контроля посчитал некорректными. Заседание по делу назначено на 20 января. Об этом сообщается в картотеке инстанции.
Правила и условия предоставления субсидий жителям Херсона и Херсонской области, которые покинули места постоянного проживания и в экстренном порядке прибыли в Россию, утверждены постановлением правительства РФ. Согласно им, право на эту социальную выплату подтверждают выдаваемые переселенцам государственные жилищные сертификаты. А порядок выплат урегулирован постановлением губернатора Кубани. По нему уполномоченным органом на предоставление сертификатов определено минТЭК и ЖКХ края, которое действует совместно со своим подведомственным учреждением ГКУ КК «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка». ГКУ же и принимает итоговые решения о перечислении средств. При этом сами средства на покупку жилья для херсонцев являются федеральными и предоставлены краю по Соглашению и Фондом развития территорий.
Проверяя правильность использования федеральных средств, аудиторы казначейства весной минувшего года проверили минТЭК и ЖКХ Кубани. Они пришли к выводу о допущенных кубанскими чиновниками нарушениях при проведении «херсонских» выплат. Изначально претензии у них возникли по 250 выплатам на общую сумму свыше 770 млн руб. Однако краевые чиновники смогли частично переубедить коллег из казначейства, и в итоге те сократили объем претензий до 169 случаев на 519 млн руб. Контролеры потребовали «устранить нарушения», что фактически означает — вернуть выплаченные средства.
Поводом для такого решения стало то, что в одних случаях выплаты были сделаны переселенцам из тех населенных пунктов Херсонской области, которые не были включены в утвержденный правительством перечень, в других — получатели соцвыплат имели регистрацию и уже постоянно проживали на территории РФ. В некоторых случаях переселенцы имели двойную регистрацию (и херсонскую, и на территории другого региона РФ) либо заявители не перешли в российское гражданство. Претензии возникли также по выплатам тем, кто проживал на Херсонщине непостоянно и въехал в РФ с территории третьих стран, а также к тем, кто покинул территорию области не в экстренном порядке.
МинТЭК и ЖКХ попыталось обжаловать это предписание казначейства в Арбитражном суде Москвы. Ведомство заняло позицию, согласно которой аудиторы ошибочно определили тип субсидии: средства были получены не из федерального бюджета, они выплачиваются из бюджета Краснодарского края, хотя и поступают туда от Фонда развития территорий.
Однако суд согласился с казначейством и отказался отменять его предписание. Это решение сейчас и пытаются пересмотреть в апелляции краевые власти.
Получатели субсидий начали получать от ведомства письма с требованиями в добровольном порядке вернуть ранее перечисленные им деньги на приобретение жилья (одно из таких писем имеется в распоряжении редакции). Эти средства чиновники классифицируют как неосновательное обогащение.
«Ъ-Кубань» обратился в минТЭК и ЖКХ за разъяснением ситуации, но ответ на свой запрос не получил.
Краснодарский юрист Виктория Ошуева, которая занимается помощью «херсонцам» в судах, говорит, что такая претензия не единственная. Также она считает, что часто требования госорганов к «херсонцам» о возврате средств обоснованы, но в ряде случаев являются явно спорными.
«Мне достаточно часто приходится сталкиваться с тем, что уполномоченные органы придают нормативным актам, регулирующим вопросы выплат этих субсидий, обратную силу. Например, у меня были дела, где переселенцам аннулировали ранее выданные сертификаты без выплаты субсидии, а также получившим субсидии абсолютно законно. Предъявляли требования о возврате после того, как в закон вносились изменения, исключающие из получателей субсидий тех, кто еще вчера под все критерии подходил. Но указанный закон обратной силы иметь не должен, поэтому в таких случаях мы боремся. Тем, кто начал получать требования о возврате, нужно тщательно проанализировать нормативную базу и историю ее изменений»,— поясняет юрист.