Шестеро первых пострадавших от гололеда попали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе

В Петербурге зафиксированы первые случаи травмирования граждан из-за гололеда на улицах города. В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе сообщили о шестерых пострадавших начиная с 15 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ Северо-Запад» в медучреждении, у всех диагностированы различные переломы, состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое, люди находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что резкий переход к зиме случился в Петербурге в ночь на субботу, 15 ноября. В городе прошел первый снегопад, на дорогах образовалась гололедица. В минувшие выходные улицы чистили более 600 машин спецтехники.

Во вторник, 18 ноября, в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. В Гидрометцентре спрогнозировали осадки в виде снега в течение всей недели.

Андрей Цедрик