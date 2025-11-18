В Петербурге введен «желтый» уровень опасности из-за гололеда и мокрого снега

На территории Санкт-Петербурга снова объявили «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедом и мокрым снегом. Предупреждение действует с 05:00 до 21:00 вторника, 18 ноября. Местами ожидается налипание мокрого снега.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В администрации города напомнили, что «желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также следует проявлять пешеходам.

Руководитель Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов прогнозирует, что в целом в течение этой недели город и область будут попадать под действие атмосферных фронтов и осадков в виде снега. Наиболее сильные ожидаются днем 18 ноября — в городе выпадет от 2 до 5 см снега с образованием очередного снежного покрова. При этом он будет подтаивать, так как температура воздуха от слабого минуса днем перейдет к положительным значениям — до +1 градуса, отметил главный синоптик Петербурга.

В последующие дни недели, включая выходные, снег будет идти практически каждый день, но с перерывами и интенсивность его будет незначительная, сообщил господин Колесов.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что на уборку последствий первого снегопада в Петербурге в минувшие выходные на улицы вышли более 600 единиц спецтехники.

Андрей Цедрик