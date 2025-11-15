Более 600 единиц техники вышли на уборку последствий первого снегопада в Петербурге
Санкт-Петербург накрыл первый снегопад. На очистку территорий в ночь на 15 ноября вышло 607 единиц техники и свыше 300 работников ручного труда, сообщили в пресс-службе городского правительства.
Фото: Telegram-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина
Специалисты обработали участки противогололедными материалами для безопасности дорожного движения и пешеходов. Внимание уделялили прежде всего тротуарам, пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта.
Петербуржцев предупредили о температурных качелях, которые ожидаются 16 ноября. Температура воздуха этой ночью понизится до -3 градусов.