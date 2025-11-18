Житель Сочи задержан за стрельбу в ТЦ

В Сочи задержан 34-летний мужчина, устроивший стрельбу в одном из торговых центров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, посетители услышали хлопок после того, как мужчина из хулиганских побуждений произвел выстрел в воздух из охолощенного пистолета Retay PM.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники комплекса нажали тревожную кнопку, на вызов прибыла Росгвардия и патрульно-постовая служба. Нарушителя передали полиции, оружие изъято.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, предусматривающей ответственность за хулиганство, совершенное с применением оружия.

Вячеслав Рыжков