Жители Дагестана увеличили банковские сбережения до 217 млрд рублей

Объем средств, привлеченных банками в Дагестане, достиг 217 млрд руб. по данным ЦБ РФ на 1 октября 2025 года, что на 17% больше, чем годом ранее. Основная часть этих средств — вклады и счета граждан, которые составляют почти 72% общего объема, или почти 156 млрд руб. За год сбережения населения выросли на 13%, при этом рост замедлился по сравнению с прошлым годом, когда он составил 17%.

Кредитный портфель физических лиц при этом сократился на 8% и составил около 197 млрд рублей. Объем потребительских кредитов упал на 11%, до 101 млрд руб., а ипотечный портфель снизился на 4,8%, до 96 млрд руб. Управляющий отделением Банка России в Дагестане Мурад Идрисов объяснил эти изменения сберегательной моделью поведения жителей, мотивированной привлекательными ставками по депозитам. При этом спрос на потребительские кредиты значительно снизился, что связано с ужесточением условий кредитования и высокой ключевой ставкой.

В 2026 году Банк России планирует поддерживать ключевую ставку в диапазоне 13–15% годовых в качестве попытки сдерживания инфляции, что, вероятно, сохранит умеренную динамику роста сбережений и сдержит кредитный спрос. В начале 2025 года общий объем средств на счетах дагестанцев составлял чуть более 154 млрд руб., увеличившись тогда за год на 15,5%.

Снижение кредитования и одновременный рост сбережений в регионе объясняют как экономической политикой Центрального банка с высокими ставками, так и предпочтением населения аккумулировать средства, а не кредитоваться. Эта тенденция сохраняется с начала 2025 года и отражает осторожность жителей республики в условиях экономической неопределенности и дорогих займов.

