Алексей Богодистов: сети водоснабжения Геленджика изношены на 80%

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что городские сети водоснабжения изношены и не выдерживают давления. В своем Telegram-канале глава курорта рассказал о ходе строительства новой ветки водовода от линии ТГВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Геленджик, как и соседний Новороссийск, испытывает периодические перебои в подаче водоснабжения. Для решения проблемы с водой на участке от Кабардинки до резервуаров чистой воды на улице Новороссийской в Геленджике строится новая ветка водовода. Ее протяженность составит более 18 км.

Алексей Богодистов подчеркнул, что новая линия водовода спроектирована по современным стандартам и рассчитана на долгосрочную эксплуатацию. Строительство объекта ведется в рамках госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», на эти цели было выделено 8,7 млрд руб..

Строящаяся ветка будет равномерно распределять нагрузку на сети, вследствие чего, по мнению властей Геленджика, удастся минимизировать количество аварий и утечек. Ранее в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщали, что вопрос с дефицитов воды в Геленджике планируется решить до ноября 2026 года.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявлял, что новая ветка Троицкого группового водопровода будет снабжать ресурсом не только Геленджик, но и Новороссийск.

София Моисеенко