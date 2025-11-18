На Кубани могут снизить возрастной порог в колледжах для сельского хозяйства

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка предложил снизить возраст обучающихся по программам сельского хозяйства, чтобы позволить студентам в полной мере осваивать технику в сфере АПК. Инициатива была озвучена на международной выставке «Югагро» в Краснодаре 18 ноября.

Речь идет о программе «Профессионалитет», в рамках которой необходимо сократить разрывы между образованием и реальными потребностями рынка труда. По программе «Профессионалитет» сроки обучения по ряду направлений для студентов после девятого класса сокращаются до двух лет.

Андрей Коробка отметил, что из-за ограничений по возрасту даже в рамках программы не получается подготовить кадры в направлении молодых трактористов и механизаторов, так как по окончанию обучения техники еще не достигают возраста 18 лет.

«Когда человек заканчивает обучение, ему еще нет 18 лет и он не получает водительские права. К сожалению, обучение и работа на тракторе возможны только с 17 лет. Конечно, нужно поменять возраст, с которого можно обучаться. Мы все прекрасно понимаем, что в советское время ребята уже с 14 лет спокойно работали на сельскохозяйственной технике. Надо пересмотреть, в этом нет ничего зазорного и сверхъестественного»,— заявил Андрей Коробка.

София Моисеенко