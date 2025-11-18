В Челябинске суд оставил в колонии обманувшую дольщиков предпринимательницу

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил без изменения приговор бывшему директору ООО «Челябинскавтотранс» Людмиле Ребреш, осужденной на пять лет колонии по делу об обмане дольщиков. Такое решение принято 18 ноября, сообщили „Ъ-Южный Урал“ в пресс-службе кассационной инстанции.

В мае этого года Челябинский областной суд ужесточил наказание предпринимательнице, заменив пять лет условного срока на пять лет колонии общего режима. Это решение в кассационном суде пыталась обжаловать сама осужденная и ее адвокат. Жалобы оставлены без удовлетворения.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, установлено, что в 2016-2020 годах директор «Челябинскавтотранса» заключила с жителями аварийных домов на улице Сулимова более 40 договоров, получив в обмен право пользоваться земельным участком. В 2019 году компания построила на этом месте многоэтажный дом и переселила жителей аварийных в новые квартиры. Однако через год выяснилось, что помещения находятся в собственности у других людей. Недвижимость принадлежала инвесторам, которые заключили с застройщиком соответствующие договоры и вложили средства в строительство.

Центральный районный суд Челябинска 3 сентября 2024 года признал Людмилу Ребреш виновной в мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к пяти годам условного лишения свободы со штрафом 650 тыс. руб.

За выдачу разрешения ООО «Челябинскавтотранс» на строительство дома в мае этого года на пять лет условно осудили бывшего вице-мэра Владимира Слободского. По данным суда и следствия, он достоверно знал, что компания не имела законных оснований на возведение объекта из-за отсутствия правоустанавливающих документов на землю, но превысил должностные полномочия и подписал документы.