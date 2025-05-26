Коррупцию наказали условно

В Челябинске вынесли приговор бывшему заместителю главы города по вопросам градостроительства Владимиру Слободскому, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Суд установил, что в 2018 году он незаконно выдал компании «Челябинскавтотранс» разрешение на строительство многоэтажного дома по улице Сулимова. Здание было возведено на территории, которая принадлежала собственникам квартир соседних жилых зданий. Сумма ущерба составила более 2,7 млн руб. Владимиру Слободскому назначили наказание в виде пяти лет условного лишения свободы с испытательным сроком и запретом работать на госслужбе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Слободской был вице-мэром Челябинска с 2006-го по 2011 год, а затем в 2015–2019 годах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Владимир Слободской был вице-мэром Челябинска с 2006-го по 2011 год, а затем в 2015–2019 годах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Советский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему заместителю главы города Владимиру Слободскому, обвиняемому в превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на строительство многоэтажного дома. На заседании 26 мая ему назначили наказание в виде пяти лет условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года, сообщает пресс-служба суда.

Кроме того, Владимиру Слободскому в течение двух лет запрещено занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления.

Суд установил, что Владимир Слободской в апреле 2018 года, работая вице-мэром Челябинска по вопросам градостроительства, выдал ООО «Челябинскавтотранс» разрешение на строительство десятиэтажного дома на земельном участке, принадлежащем собственникам квартир двух зданий по улицам Сулимова, 51а и Омской, 63б по праву общедолевой собственности. При этом Владимир Слободской знал, что у застройщика нет правоустанавливающих документов на эту территорию, и жильцы не давали согласия на строительство. В результате «Челябинскавтотранс» незаконно возвел на участке многоэтажное здание, причинив ущерб челябинцам на сумму более 2,7 млн руб.

ООО «Челябинскавтотранс» зарегистрировано в Челябинске в 1998 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициары компании — Анатолий Алексеенко и Людмила Ребреш, которая также руководила организацией с 2002-го по 2021 год. Виды деятельности компании включают строительство жилых и нежилых зданий, дорог, метро и тоннелей, линий электропередачи, а также «деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта». В сентябре 2022 года Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Челябинскавтотранс» банкротом. В отношении него было открыто конкурсное производство. Согласно СПАРКу, в последний раз финансовые данные компании раскрывались в 2015 году. Выручка не указана, чистый убыток составлял 496 тыс. руб.

Прокуратура Челябинской области ранее просила суд назначить Владимиру Слободскому наказание в виде семи лет реального лишения свободы в колонии общего режима.

«После изучения приговора прокуратура даст оценку его законности»,— прокомментировала пресс-служба ведомства после оглашения приговора.

Владимир Слободской был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Челябинской области в апреле 2023 года. С того момента он находился под домашним арестом. Уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) начали рассматривать в суде в сентябре 2023-го. В ходе следствия у Владимира Слободского арестовали доли земельного участка и жилого помещения, а также средства на банковских счетах. Вину в совершенном преступлении бывший вице-мэр Челябинска не признавал.

Вторым фигурантом уголовного дела, возбужденного из-за строительства дома по улице Сулимова, стала бывшая руководительница ООО «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш. В сентябре прошлого года ей вынесли приговор по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Центральный районный суд Челябинска назначил ей наказание в виде пяти лет условного лишения свободы с испытательным сроком пять лет, а также штраф 650 тыс. руб. В мае этого года по ходатайству прокуратуры суд ужесточил Людмиле Ребреш приговор — условный срок заменили на реальный.

По данным суда, компания «Челябинскавтотранс» в 2016 году запланировала возведение десятиэтажного дома на Сулимова. Взамен на право пользования участком под стройку жильцам расположенных рядом зданий пообещали квартиры в новой многоэтажке. В 2016–2020 годах Людмила Ребреш, будучи руководителем компании, заключила с ними порядка 40 договоров.

В 2019-м многоэтажное здание построили, переселив челябинцев в новые квартиры. Однако через год выяснилось, что помещения принадлежат инвесторам, вложившим деньги в проект строительства и подписавшим соответствующие договоры с «Челябинскавтотрансом».

Кроме того, Людмила Ребреш с одним из предпринимателей заключила инвестиционный контракт на 4 млн руб., однако так и не передала ему в собственность квартиры в новом доме. Следствие сообщало, что бывшая руководительница «Челябинскавтотранса» похитила у другого инвестора еще 600 тыс. руб. Людмила Ребреш не признала вину.

В октябре 2023 года сотрудники регионального УФСБ РФ задержали действующего на тот момент депутата Челябинской городской думы Виталия Паутова и бывшего генерального директора ООО «Производственный координационно-консультационный центр “Челябинскавтотранс”» Алексея Алексеенко. Их обвинили в посредничестве при передаче взятки. По версии следствия, с сентября 2017 года по июль 2020-го Алексей Алексеенко в качестве посредника передал Виталию Паутову от своего начальства взятку более 3 млн руб., а депутат отнес ее сотрудникам администрации Челябинска. Взамен они помогли строительной компании получить разрешение на строительство жилого дома по Сулимова, считает следствие. Оба фигуранта находятся в СИЗО. Уголовное дело Алексея Алексеенко рассматривается в суде с февраля этого года.

Ольга Воробьева