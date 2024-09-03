Условный срок за условную собственность

В Челябинске вынесли приговор одному из фигурантов уголовного дела об обмане дольщиков многоэтажного дома на улице Сулимова. Бывшего директора ООО «Челябинскавтотранс» Людмилу Ребреш суд признал виновной в мошенничестве, приговорив ее к условному лишению свободы в течение пяти лет. Также ей назначили штраф в 650 тыс. руб. и испытательный срок. Несколько лет назад подсудимая заключила с жителями двух домов договоры на передачу права пользования земельным участком для возведения дома в обмен на новые квартиры в нем. Впоследствии выяснилось, что помещения принадлежат инвесторам строительства недвижимости. В 2023 году также были задержаны еще три человека, замешанных в незаконном возведении дома на улице Сулимова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсудимая обманом заключила 40 договоров с собственниками ветхоаварийного жилья, чтобы получить участок под застройку

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Подсудимая обманом заключила 40 договоров с собственниками ветхоаварийного жилья, чтобы получить участок под застройку

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу бывшего директора ООО «Челябинскавтотранс» Людмилы Ребреш. Решение было принято 3 сентября, сообщает пресс-служба суда. Людмилу Ребреш обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Суд признал ее виновной в этом преступлении и назначил наказание в виде условного лишения свободы в течение пяти лет с испытательным сроком пять лет, а также штраф в размере 650 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу. Гражданские иски дольщиков, с которыми Людмила Ребреш заключила договоры на передачу земельного участка для строительства жилого дома в обмен на квартиры в нем, были удовлетворены. Сумму требований в Центральном районном суде Челябинска оглашать отказались.

Людмила Ребреш была задержана и заключена под стражу в ноябре 2021 года. На тот момент она являлась действующим директором ООО «Челябинскавтотранс». По данным «СПАРК-Интерфакс», организация зарегистрирована в Челябинске в 1998 году. Виды деятельности компании включают строительство жилых и нежилых зданий, дорог, метро и тоннелей, линий электропередач, а также «деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта». На сегодняшний день 69,99% долей компании владеет Людмила Ребреш, а 30,01% — Анатолий Алексеенко. В сентябре 2022 года Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Челябинскавтотранс» банкротом. В отношении него было открыто конкурсное производство. Сумма долга составляет 17 млн руб.

Строительная компания в 2016 году запланировала возведение десятиэтажного жилого дома на месте ветхоаварийных домов по адресу Сулимова, 51Б в Челябинске. Право пользования участка под стройку передали жители расположенного рядом двухэтажного здания. В обмен на это им обещали квартиры в новом доме. По данным управления СК РФ по Челябинской области, в период 2016–2020 годов Людмила Ребреш заключила с гражданами порядка 40 договоров, получив право пользования земельным участком на улице Сулимова. В 2019 году многоэтажное здание построили, переселив граждан в новые квартиры. Однако через год выяснилось, что эти помещения находятся в собственности инвесторов, вложивших денежные средства в проект и заключивших соответствующие договоры с «Челябинскавтотрансом».

Кроме того, Людмила Ребреш заключила инвестиционный контракт с неназванным предпринимателем на сумму 4 млн руб. Однако обязательства по передаче ему квартир не выполнила. Следствие отмечало, что директор строительной компании также похитила 600 тыс. руб. у другого инвестора. Людмила Ребреш вину в преступлениях не признавала.

Еще одним фигурантом уголовного дела, возбужденного из-за строительства многоэтажного дома на улице Сулимова, впоследствии стал бывший заместитель главы Челябинска по градостроительству Владимир Слободской. Его задержали сотрудники УФСБ России по региону в апреле 2023 года. По версии следствия, Владимир Слободской в 2018 году подписал разрешение на строительство дома для ООО «Челябинскавтотранс», достоверно зная, что компания не имела законных оснований на возведение объекта из-за отсутствия правоустанавливающих документов на землю. Ущерб, нанесенный бывшим вице-мэром собственникам участка, составил более 2,7 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящий момент Владимир Слободской находится под домашним арестом.

В октябре 2023 года сотрудники УФСБ России задержали депутата Челябинской городской думы Виталия Паутова и бывшего генерального директора ООО «Производственный координационно-консультационный центр “Челябинскавтотранс”» Алексея Алексеенко. Их обвинили в посредничестве в даче взятки. По данным следствия, с сентября 2017 года по июль 2020 года Виталий Паутов и предприниматель помогли руководителю строительной компании передать взятку в размере 2 млн руб. сотрудникам администрации Челябинска. Взамен взяткодатель получил незаконное разрешение на строительство многоэтажного дома на улице Сулимова. Виталий Паутов и Алексей Алексеенко находятся в СИЗО с октября 2023 года.

Ольга Воробьева