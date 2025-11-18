Раскритикованного губернатором курского подрядчика снова хотят обанкротить

Арбитражный суд Курской области оставил без движения банкротный иск местного ООО «Сириус к» Юлии Бобровой к местному же ООО ИСК «Добрый дом» Михаила Выскрибенцева, подвергшемуся критике губернатора Александра Хинштейна этим летом. Заявитель может устранить нарушения до 12 декабря. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

«Сириус к» заявил задолженность в размере 4,4 млн руб. Причины ее появления не называются.

Стороны ранее встречались в суде один раз. В июле курский арбитраж удовлетворил иск «Сириус к» о взыскании с «Доброго дома» 4,4 млн руб. задолженности за поставленный товар. Апелляционных жалоб не поступало.

По данным Rusprofile, ООО «Сириус к» было зарегистрировано в Курске в декабре 2017 года для перевозки грузов специализированными автотранспортными средствами. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Единственный владелец и директор — Юлия Боброва. 2024 год компания закончила с выручкой 1 млн руб. и чистой прибылью 22 тыс. руб. Годом ранее показатели равнялись 3 млн и 6 тыс. руб. ООО инвестиционно-строительная компания «Добрый дом» было зарегистрировано в Курске в марте 2015 года с уставным капиталом 20 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Собственник 50% компании и ее директор — Михаил Выскрибенцев. Остальные владельцы не раскрываются. До конца прошлого года вторым учредителем выступал Александр Артемов. 2024 год общество отработало с выручкой 300 млн руб. и чистой прибылью 2,2 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 273 млн руб. и 858 тыс. руб. В апреле 2025 года решением ФАС организацию включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Этого требовал еще Роман Старовойт, занимая пост губернатора Курской области.

В мае 2025 года индивидуальный предприниматель Дмитрий Кравченко заявил о намерении добиться в курском арбитраже банкротства «Доброго дома». Однако соответствующий иск так и не был зарегистрирован.

В конце июня губернатор Александр Хинштейн поручил главам курских муниципалитетов проверить все контракты на строительство домов, заключенные с «Добрым домом». В начале июля глава региона рассказал, что с 2022 подрядчик получил 38 контрактов, но только по двум из них у заказчиков не было претензий. «33 контракта исполнены некачественно, и компания до сих пор не устранила выявленные дефекты. Много вопросов не только к подрядчику, но и к заказчикам, которые не ведут претенциозную работу. Материалы направим в прокуратуру и правоохранительные органы. Эти междусобойчики мы обязательно прекратим, и все, кто допускал подобное, обязательно понесут наказание»,— заявлял господин Хинштейн.

Летом губернатор также поручил чиновникам обратиться в прокуратуру и СКР, чтобы возобновить расследование уголовного дела о некачественной реконструкции парка «Патриот» в Курске, которой также занимался «Добрый дом». Дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено в 2023 году. По версии следствия, цена контракта по отдельным позициям сметы была завышена на 30 млн руб., в результате чего имело место «необоснованное расходование облбюджета».

Алина Морозова