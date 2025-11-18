Пушилин: многие населенные пункты ДНР остались без света после атаки ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергосистему Донецкой народной республики (ДНР), сообщил глава региона Денис Пушилин. Многие населенные пункты остались без электричества. Остановились котельные и станции для очистки воды.
В результате атаки были повреждены две тепловые электростанции (ТЭС) — Зуевская и Старобешевская. Господин Пушилин назвал эту атаку беспрецедентной. Профильные ведомства работают в экстренном режиме, написал глава ДНР в своем Telegram-канале.
В начале ноября на Украине были остановлены все государственные тепловые электростанции, сообщала украинская госкомпания «Центрэнерго». Это произошло после массированных ударов по объектам военно-промышленного и газо-энергетического комплексов Украины, о которых сообщали в Минобороны РФ. В большей части страны тогда ограничили подачу электричества.