На Урале ввели штрафы до 100 тысяч рублей за продажу энергетиков у соцобъектов

Заксобрание Свердловской области одобрило введение штрафов за продажу безалкогольных тонизирующих напитков в медицинских организациях, учреждениях культуры и спорта, школах, колледжах, вузах и на прилегающих к ним территориях с 1 марта 2026 года. Согласно изменениям в региональный закон об административных правонарушениях, за несоблюдение ограничений должностные лица будут обязаны заплатить от 5 тыс. до 10 тыс. руб., юридические лица — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. В поддержку законопроекта единогласно выступили все 42 депутата, присутствующие на заседании.

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова добавила, что штраф также будет грозить за продажу энергетиков в местах проведения фестивалей, концертов, представлений, массовых спортивных мероприятий и на прилегающих к ним территориях за два часа до начала, во время проведения и в течение часа после окончания.

Парламентарии ввели административные штрафы сразу после ограничения продажи безалкогольных тонизирующих напитков вблизи объектов социальной инфраструктуры Свердловской области. Госпожа Кузнецова подчеркнула, что изменения направлены на «минимизацию вреда, вызываемых чрезмерным потреблением соответствующих напитков». «Свердловская область стала первым регионом, выработавшим регулирование обозначенных общественных отношений в целях превентивной защиты населения. Обращаю внимание, полного запрета на продажу энергетиков не планируется и не вводится»,— заверила министр.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, ограничения продажи напитков коснется около 32,8 тыс. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Ранее, 1 марта 2025 года, в России вступил в силу закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. В июне президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в КоАП РФ: за нарушение запрета физическим лицам будет грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., должностным — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., юридическим — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Депутат Госдумы Василий Пискарев («Единая Россия») добавил, что в разработке находится план изменений и Уголовного кодекса. Законодатели намерены ужесточить ответственность за повторные нарушения запрета.

Василий Алексеев