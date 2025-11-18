Депутаты ограничили продажу энергетиков в Свердловской области

В Свердловской области запретят продажу безалкогольных тонизирующих напитков в медицинских организациях, в учреждениях культуры и спорта, в школах, колледжах, вузах и на прилегающих к ним территориях с 1 марта 2026 года. Соответствующий законопроект регионального правительства в третьем, окончательном чтении единогласно поддержали все 42 депутата областного заксобрания, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова добавила, что документ также включает запрет на продажу энергетиков в местах проведения фестивалей, концертов, представлений, массовых спортивных мероприятий и на прилегающих к ним территориях за два часа до начала, во время проведения и в течение часа после окончания. Она подчеркнула, что ограничения направлены на «минимизацию вреда, вызываемых чрезмерным потреблением соответствующих напитков».

«Свердловская область стала первым регионом, выработавшим регулирование обозначенных общественных отношений в целях превентивной защиты населения. Обращаю внимание, полного запрета на продажу энергетиков не планируется и не вводится»,— добавила она.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, ограничения продажи напитков коснется около 32,8 тыс. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Ранее, 1 марта 2025 года, в России вступил в силу закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. В июне президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в КоАП РФ: за нарушение запрета физическим лицам будет грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., должностным — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., юридическим — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Депутат Госдумы Василий Пискарев («Единая Россия») добавил, что в разработке находится план изменений и Уголовного кодекса. Законодатели намерены ужесточить ответственность за повторные нарушения запрета.

Василий Алексеев