Из научно-консультативного совета при Верховном суде исключили еще 31 человека

Пленум Верховного суда (ВС) России, прошедший под председательством Игоря Краснова, исключил 31 человека из Научно-консультативного совета (НКС). Среди них оказались профессора юридического факультета МГУ.

Профессора юрфака МГУ Геннадий Волков, Дмитрий Ломакин, Евгений Губин, Наталия Козлова исключены из экономико-правовой секции НКС. Помимо них, секцию покинули еще 19 человек.

Два эксперта исключены из гражданско-правовой секции, еще семь — из международно-правовой. Анна Архипова из Исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева покинула сразу обе секции.

28 октября прошел первый пленум под председательством нового руководителя ВС Игоря Краснова. На нем из состава НКС вывели 17 человек. Тогда среди исключенных оказались декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов, профессор МГИМО Анатолий Власов и даже несколько судей.

Степан Мельчаков