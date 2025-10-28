Из состава научно-консультативного совета при Верховном суде исключены 17 человек

Пленум Верховного суда (ВС) на первом своем заседании под руководством Игоря Краснова внес изменения в состав своего Научно-консультативного совета (НКС). Из него были исключены 17 человек — ученые и даже судьи.

Из состава административно-правовой секции НКС выведены декан юридического факультета СПбГУ, завкафедрой конституционного права Сергей Белов и завкафедрой гражданского процесса СПбГУ Михаил Шварц, завкафедрой гражданского процесса и организации службы судебных приставов Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста) Владимир Гуреев. Также были исключены замдиректора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве (ИЗИСП) Сергей Синицын и заведующий отделом конституционного права ИЗИСП Александр Постников.

Уголовно-правовую секцию покидают председатель Третьего кассационного суда Василий Волошин, президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов и недавно назначенный судьей КС Константин Калиновский. Из состава гражданско-правовой секции исключены профессор МГИМО Анатолий Власов, снова замдиректора ИЗИСП Сергей Синицын и главный научный сотрудник этого же института Клавдия Ярошенко.

Председателем НКС стал председатель ВС Игорь Краснов, ученым секретарем избран новый секретарь Пленума ВС Олег Зателепин.

Научно-консультативный совет — это совещательный орган, в задачу которого входит разработка научно обоснованных рекомендаций по принципиальным вопросам судебной практики.

