Wildberries раскритиковала ЦБ за претензии к изменению цен из-за способа оплаты

Wildberries & Russ ответила на заявление главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной, выступившей против изменения стоимости товаров на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты. В Wildberries & Russ заявили «Ъ», что от запрета подобных скидок пострадают миллионы россиян, для которых товары станут дороже. В компании назвали позицию ЦБ абсурдной и выразили сожаление, что регулятор «не поддерживает создание условий здоровой конкуренции на рынке».

По мнению Wildberries & Russ, крупные банки, лоббирующие запрет скидок, «хотят нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов». В компании отметили, что эта инициатива обсуждается ЦБ с крупными игроками без участия цифровых платформ, бизнеса и обществ защиты прав потребителей.

«Мы считаем предложения по ограничению скидок на маркетплейсах абсурдными. С таким же успехом можно предложить обязать все магазины "Пятерочки" давать скидку на колбасу 5% по карте "Ленты". Или же — обязать "Сбер" давать сниженную ставку по ипотеке не только его зарплатным клиентам, но и зарплатным клиентам других банков, а также покупателям Wildberries»,— прокомментировали в компании.

Wildberries & Russ обратила внимание, что при обсуждении этой темы «сознательно игнорируются другие сферы, где также распространены скидки, бонусы и кешбэки». По мнению маркетплейса, регулирование должно распространяться на все отрасли, «иначе создадутся условия для регуляторного арбитража».

Госпожа Набиуллина сегодня заявила, что из-за изменения цен в зависимости от способа оплаты сложно отследить злоупотребления. На Wildberries & Russ скидки предоставляют за использование виртуального счета «WB-кошелек». На Ozon стоимость товара бывает снижена при оплате картой одноименного банка. В Ozon заявили «Ъ», что скидки «выполняют важную социальную функцию», а к программе лояльности на коммерческих условиях может присоединиться любой банк.