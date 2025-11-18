Ozon ответил на критику ЦБ о разных ценах из-за способа оплаты

Ozon (MOEX: OZON) отреагировал на слова главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной, выступившей против изменения цен на товары на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты. В Ozon пояснили «Ъ», что скидки при оплате товаров определенной банковской картой предоставляют в рамках программы лояльности, в которую инвестирует банк.

По версии Ozon, скидки «выполняют важную социальную функцию» — благодаря им покупателям доступны «более выгодные цены», в том числе «в малых городах и селах, где у населения невысокие доходы». К программе лояльности на коммерческих условиях может присоединиться любой банк и предлагать скидки клиентам маркетплейса за оплату его картой, уточнили в Ozon. Средства, полученные от банков-партнеров, Ozon «направляет в снижение цены на товары для покупателей», заверили в компании.

Госпожа Набиуллина говорила, что из-за изменения цен в зависимости от способа оплаты сложно отследить злоупотребления. На Ozon стоимость товара бывает снижена при оплате картой Ozon. На Wildberries & Russ (РВБ) скидки предоставляют за использование виртуального счета «WB-кошелек». В РВБ на претензии ЦБ пока никак не отреагировали.