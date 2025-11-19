Встроились в нишу

Последние годы на юге России ознаменовались стремительным развитием рынка курортной недвижимости, включая классические гостиницы и апартаменты. С увеличением количества проектов сформировался и рынок по их оснащению. Игроки отрасли отмечают, что доля регионов в структуре заказов на меблировку выросла с 10 до 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Качественная меблировка лобби отелей формирует первое впечатление клиентов о бренде

Фото: ГК VIMIS Качественная меблировка лобби отелей формирует первое впечатление клиентов о бренде

Фото: ГК VIMIS

По данным консалтинговой компании Macon, с 2023 года объем строительства апарт-отелей на юге РФ вырос в три раза: в 2025 году в ЮФО возводят более 1,6 млн кв. метров апартаментов. В консалтинговой компании NF Group подсчитали, что в Краснодарском крае отметили наибольший прирост номерного фонда в России в первом полугодии 2025 года — 1,5 тыс. В связи с увеличением числа реализуемых проектов сформировался отдельный сегмент рынка, специализирующийся на оснащении данных объектов.

Как рассказал генеральный директор группы компаний VIMIS Сергей Федоров, за два последних года доля регионов в структуре заказов компании на меблировку выросла с 10 до 30%. «Главное отличие в объемах рынка. Если в Петербурге большая доля апарт-комплексов номерным фондом свыше 1 тыс. номеров, то в регионах это в среднем 300–400 апартаментов на объекте»,— отметил Сергей Федоров.

В целом, оценивая спрос на меблировку апартаментов под ключ, господин Федоров говорит, что в 2025 году количество заказов на изготовление мебели увеличилось на 10%. Спрос на меблировку растет и со стороны управляющих компаний и гостиничных операторов, при этом в гостиничном сегменте девелоперы сразу заказывают меблировку номеров на этапе строительства.

По словам Сергея Федорова, запросы отельеров на юге России за последние годы заметно изменились. «Если раньше основной задачей было просто обставить номер мебелью, то сейчас девелоперы и управляющие компании подходят к меблировке как к части маркетинговой стратегии. Гости обращают внимание на качество, детали и стиль интерьера — именно это формирует впечатление о бренде»,— говорит господин Федоров.

Основатель компании «ПроОтель» Андрей Свирелес рассказывает, что с учетом увеличения турпотока и растущей конкуренции отельеры вынуждены чаще обновлять интерьеры.

«Как показывает опыт, раньше реновация проводилась раз в 10 лет, сейчас — каждые семь лет. Темпы обновления растут, а значит — решения при оснащении должны быть продуманы стратегически: универсальные, долговечные и управляемые»,— объясняет эксперт.

По словам Андрея Свирелеса, современное оснащение отелей требует новых решений: «Дизайн перестает быть инструментом самовыражения владельца. Он становится инструментом комфорта гостя. Интерьеры должны нравиться большинству, не утомлять и быть фотогеничными. Главный принцип — нейтральная эстетика плюс качество исполнения. Такой дизайн живет дольше, проще обновляется и не требует радикальной реновации».

Кроме того, добавляет господин Свирелес, отелям нужны новые решения по управлению светом, климатом и водоснабжением, которые помогают снижать издержки и сохранять комфорт для гостей. Еще один тренд, по его словам,— гости хотят быть «как дома». «Даже в отелях классического формата появляется запрос на возможность разогреть еду, приготовить кофе, позавтракать в номере. Компактные китченбоксы становятся универсальным решением — от 3* до апарт-отелей»,— рассказывает основатель компании «ПроОтель».

При этом, по его словам, тенденция к многофункциональности сохраняется. Кровать становится диваном, стол — тумбой. «Сейчас много минимального пространства, которое хочется использовать максимально. Для отельеров это инструмент гибкости, для гостя — комфорт без компромиссов»,— говорит Андрей Свирелес».

В ГК VIMIS, которая занимается меблировкой номеров по всей России и в настоящий момент выходит на рынок Краснодарского края, отмечают, что для управляющих компаний и гостиничных операторов стандартизация номерного фонда не просто вопрос эстетики, а основа бизнес-модели. Управляющие компании работают с десятками, а иногда и сотнями номеров одновременно. Для них критически важны сроки поставки, возможность замены поврежденных элементов идентичными образцами и соответствие мебели интенсивной эксплуатации в коммерческих условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость меблировки номерного фонда складывается из категории отеля, масштаба проекта и месторасположения

Фото: ГК VIMIS Стоимость меблировки номерного фонда складывается из категории отеля, масштаба проекта и месторасположения

Фото: ГК VIMIS

«С ростом популярности внутреннего туризма и популяризации южных направлений, на рынке Кубани настоящий бум строительства гостиничных комплексов,— продолжает Сергей Федоров.— Компании, которые занимаются полной меблировкой, которые берут на себя функции производства, доставки, установки и гарантийного обслуживания качественной мебели, сегодня можно пересчитать по пальцам. Поэтому с точки зрения бизнеса южные регионы России для нас сегодня не менее интересны, чем Москва или Санкт-Петербург».

Согласно отраслевой статистике, девять из десяти собственников апартаментов сегодня выбирают услугу меблировки под ключ, отказываясь от самостоятельного поиска и закупки мебели. По словам экспертов, инвестор, приобретающий недвижимость для последующей сдачи в аренду, заинтересован в быстром вводе объекта в эксплуатацию. Самостоятельный подбор мебели, техники, текстиля и декора может растянуться на месяцы, что приводит к упущенной прибыли.

Средняя стоимость стандартной меблировки для одного номера существенно различается в зависимости от категории апарт-отеля, масштаба проекта и локации, отмечают в ГК VIMIS. Например, в ряде регионов минимальная стоимость меблировки апарт-отелей для девелопера составляет 500–700 тыс. руб. Для обновленного санатория советской постройки с минималистичным набором мебели эта цена может составлять и 400 тыс. руб.

В российских столицах цены существенно выше. По данным VIMIS, в Санкт-Петербурге, например в новом доходном апарт-отеле YES Primosrky на 1020 номеров, средняя стоимость оснащения одного юнита в среднем оценивается в 1,24 млн руб. Под стандартом подразумевается изготовление корпусной мебели — кухонных зон, кроватей, шкафов, а также столов, стульев, установка бытовой техники и освещения.

Современный рынок меблировки курортной недвижимости формирует четкие критерии качества услуг. По словам Сергея Федорова, основные требования заказчиков сегодня — сроки, надежность, серийность и адаптивный дизайн, соответствующий корпоративному стилю объекта. Задержка с меблировкой на месяц может обернуться потерей значительной части годовой прибыли. Средний срок производства мебели для номеров составляет несколько месяцев, однако весь процесс может занимать до года. Сначала компания меблирует и оформляет пилотный номер, в котором демонстрируются возможности производителя, дизайн и качество изготавливаемых элементов. После чего работа масштабируется на весь курортный объект.

Вместе с тем мебель для коммерческого использования должна быть максимального качества, чтобы выдерживать интенсивную эксплуатацию, частую уборку и смену гостей. Серийность производства позволяет докупить идентичные элементы через несколько лет эксплуатации, что критически важно для поддержания единого стиля.

«Доля импортных материалов в меблировке сегодня минимальна,— продолжает Сергей Федоров.— С точки зрения материалов, современные ЛДСП и МДФ достигли такого качества, что успешно конкурируют с дорогими шпонированными или крашеными поверхностями, обеспечивая при этом широкий выбор текстур и оттенков. Это позволяет создавать более смелые дизайн-концепции и при этом оставаться в разумном бюджете».

Популярность формата под ключ объясняется не только удобством, но и существенной экономией средств за счет централизованных поставок, отмечают участники рынка. Также экономия достигается и за счет профессионального планирования пространства.

«Когда мы говорим о меблировке гостиниц и курортных апарт-оте­лей под ключ, важно понимать, что это не просто изготовление и установка мебели,— резюмирует Сергей Федоров.— Это многоэтапный процесс, который начинается с глубокого анализа концепции объекта и заканчивается гарантийным обслуживанием».

Александра Иванова