Тенденция к cамохранению

В 2025 году спрос на склады для самостоятельного хранения вещей (self-storage) в России вырос на 9%, а средний чек — на 15%. По аналитическим данным компании «Твой Склад», необеспеченность складами индивидуального хранения по Краснодарскому краю составляет 23 тыс. кв. м. Эксперты связывают популярность мини-складов с ростом популярности малогабаритных квартир в условиях удорожания ипотеки. Кроме того, мини-складами активно пользуются представители малого бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хранить вещи в маленькой квартире без балкона людям становится невозможно

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Хранить вещи в маленькой квартире без балкона людям становится невозможно

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В России спрос на аренду площадей для хранения вещей в январе—августе 2025 года вырос на 9% год к году. Средний чек оплаты такой покупки составил 3110 руб., что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом “Ъ-Недвижимость” рассказали в компании «Платформа ОФД», основываясь на данных сервиса «Чек Индекс». Статистики по Краснодарскому краю аналитики не предоставили, отметив, что в целом тенденция характерна для всех больших городов.

По данным аналитиков «Платформы ОФД», чаще всего мини-склады арендуют для хранения шин. Количество таких покупок год к году увеличилось на 11%, а средний чек — на 15%, до 3824 руб. Также небольшие складские помещения используют для хранения сезонных вещей и спортинвентаря.

По наблюдениям CEO компании «Империя цветов» Аблайхана Аяпова, аренда мини-складов более распространена, чем покупка. «Продаются такие помещения реже, потому что аренда дает гибкость: вещи можно хранить месяц, а можно полгода. Клиенты — это не только частные лица, которые делают ремонт и временно убирают мебель, но и предприниматели: маркетплейс-продавцы, курьерские службы, интернет-магазины. Им удобно использовать мини-склады как логистическую точку — особенно в южных городах, где туризм и сезонность влияют на спрос»,— поясняет эксперт.

Нет места в квартире

Основной драйвер популярности мини-складов — кардинальные изменения на рынке жилья, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, в условиях удорожания ипотеки люди экономят на «квадратах».

«За первые девять месяцев 2025 года интерес к квартирам площадью до 20 кв. м увеличился на 4,7%, а 20–39 кв. м — на 25,9%. В такой тесноте свободного пространства для хранения вещей не остается. Другая тенденция — сокращение количества балконов в новостройках. Застройщики все чаще от них отказываются, что лишает горожан традиционной "кладовой" для сезонных (например велосипедов, самокатов, лыж и сноу­бордов) и редко используемых вещей»,— констатирует эксперт.

Рост востребованности услуг self-storage отмечают в международной сети «Твой Склад». «Спрос в 2025 году по сравнению с 2024-м вырос на несколько процентов в годовом выражении. Больше спроса на небольшие боксы и на краткосрочное хранение при сезонных пиках»,— рассказывает директор по маркетингу АО «Твой Склад» Надежда Пичугина.

По словам эксперта, боксы арендуют частные клиенты — при пере­ездах, для хранения сезонных вещей, бытовой техники. «Объем сдаваемых боксов варьируется от 1,5 кв. м (боксы для сезонных вещей) до 20 кв. м (для малых бизнесов или переездов). Каждому клиенту предоставляется персональный доступ, на всех объектах установлена система контроля доступа 24/7, видеонаблюдение, стремянки, лестницы, тележки на больших объектах»,— рассказывает госпожа Пичугина.

Кладовки как источник дохода

Как рассказали в ГК «Метрикс Deve­lopment», в жилых комплексах еще на стадии проектирования предусмотрены кладовые помещения, которые располагаются на цокольном этаже домов и позволяют хранить сезонные или временно ненужные вещи вне квартиры, но в своем же доме. «Стандартное предложение: помещение площадью от 2,3 до 10 кв. м высотой потолков от трех до пяти метров, черновая отделка, установлена входная металлическая дверь, вентиляция, выключатель, розетка, светильник. Покупатель может самостоятельно оформить систему хранения в помещении под свои нужды»,— говорит коммерческий директор ГК «Метрикс Development» Юлия Сидорова.

Также застройщик продает кладовые помещения в собственность. По словам госпожи Сидоровой, порядка 70% кладовых приобретают дольщики, а 30% — жители соседних домов. «Люди покупают кладовые не только для личного пользования, но и для сдачи в аренду, превращая такие помещения в источник дополнительного пассивного дохода. Кладовые помещения имеют стабильный спрос, так как собственники квартир не хотят загромождать ненужными вещами гардеробную, шкаф или лоджию. Кроме того, инвестиции в недвижимость даже в таком в малом формате — это надежная защита от инфляции и потенциальный источник дохода»,— подчеркивает Юлия Сидорова.

Бизнес выбирает боксы

По наблюдениям Аблайхана Аяпова, рынок складов индивидуального хранения на Кубани наиболее активно растет в Краснодаре, Сочи и Новороссийске. «Регион динамично развивается, растет малый бизнес, а вместе с ним и спрос на места для хранения товаров, инвентаря, мебели, личных вещей и сезонных товаров. Люди не хотят арендовать большие промышленные помещения, им нужны аккуратные, чистые и безопасные боксы от 3 до 20 кв. м, с круглосуточным доступом и охраной»,— отмечает предприниматель.

Основной причиной роста спроса на мини-склады он считает активное развитие онлайн-торговли и масштабирование бизнеса в регионы. «Многие предприниматели из Москвы и Петербурга расширяются в южных городах, а Краснодарский край становится хабом не только для отдыха, но и для торговли»,— говорит эксперт.

В компании «Твой Склад» подтверждают: кроме частных клиентов, помещения для индивидуального хранения вещей активно арендуют малые интернет-продавцы и селлеры маркетплейсов — для буферного хранения, а также мелкий бизнес и фрилансеры — как архив и склад материалов.

«Владельцы магазинов у дома, точек общепита и разного рода сервисов активно используют кладовые как экономичные площадки для хранения товара и инвентаря»,— добавляет Петр Щербаченко.

Проще и технологичнее

В сети «Твой Склад» констатируют, что стоимость аренды бокса выросла в 2025 году на 20% в сравнении с 2024 годом. Удорожание, по словам Аблайхана Аяпова, связано и с ростом себестоимости строительства, и с повышением требований клиентов. «Людям нужен комфорт, видеонаблюдение, вентиляция, температурный режим. Никто уже не хочет хранить вещи в "гаражном" формате»,— поясняет эксперт рынка.

Среди трендов он назвал переход к формату self-storage с цифровыми решениями: аренду можно оформить онлайн, получить доступ к боксу через мобильное приложение, а оплата идет по подписке. «Все становится проще и технологичнее. Появляются новые форматы — мобильные склады (контейнеры, которые можно переместить), коворкинги для малого бизнеса с зонами хранения и др.»,— рассказывает господин Аяпов.

По словам Надежды Пичугиной, на рынке появляются профессиональные операторы с цифровыми платформами, растет доля централизованного управления и онлайн-бронирований. «Повышается внимание к качеству — покупатель учитывает безопасность хранения, гибкость тарифов и наличие дополнительных сервисов. Кроме того, наблюдается локальная переориентация: открытие складов меньших форматов рядом с жилыми массивами»,— добавляет эксперт.

Развитие рынка мини-складов на Кубани сдерживает ограниченное количество удобных под self-storage площадок в центральных зонах и высокая стоимость квадратного метра при покупке коммерческого помещения, считает госпожа Пичугина.

«Не хватает площадей в городах-спутниках Краснодара и вдоль черноморского побережья, где аренда земли дорогая, а спрос — колоссальный»,— уточняет Аблайхан Аяпов.

Кроме того, по словам Надежды Пичугиной, в отдельных районах и городах Краснодарского края люди еще не всегда осознают выгоду аренды бокса против хранения у знакомых или в гаражах.

Рынок пока не насыщен

Потенциал развития рынка складов индивидуального хранения на Кубани экспертами оценивается высоко. Они уверены, что Краснодарский край с его агломерацией и туризмом нуждается в мобильных и сезонных решениях: малые боксы в жилых районах, временное хранение туристического/сезонного инвентаря, а также услуги для локального e-commerce. По оценкам аналитиков, спрос и ввод в 2025 году остаются высокими, рынок еще далек от насыщения в регионах. По аналитическим данным компании «Твой Склад», необеспеченность складами индивидуального хранения по Краснодарскому краю составляет 23 тыс. кв. м.

Аблайхан Аяпов объясняет перспективы роста рынка активной застройкой Краснодарского края, притоком новых жителей и бизнесов. «Склады индивидуального хранения станут таким же привычным сервисом, как доставка еды или курьерская служба. Главные факторы роста — урбанизация, развитие e-commerce и потребность людей в гибких, безопасных и технологичных решениях для хранения. В ближайшее время стоит ожидать появления сетевых операторов, цифровизации сервиса и более комфортных условий — от температурных зон до зон приема и упаковки. Можно сказать, что рынок self-storage на Кубани только входит в фазу активного роста, и те компании, кто сейчас успеют занять ниши в крупных и туристических городах, через пару лет будут снимать сливки»,— резюмирует господин Аяпов.

Маргарита Синкевич