Проекты новых школ в Новороссийске отправили на госэкспертизу

В Новороссийске строят четыре общеобразовательные школы, еще пять объектов находятся на этапе проектирования. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

До конца года проект школы на улице Почтовая в Раевской планируют передать на рассмотрение государственной экспертизы. В настоящее время госэкспертизу уже проходит проектно-сметная документация школы на 825 мест в Верхнебаканском, договор на проведение экспертизы заключен по проекту школы в станице Натухаевской на 1100 мест.

В Глебовке планируется разместить пристройку к основному зданию школы имени Г. В. Ластовицкого на 470 мест, по словам Андрея Кравченко, на участке уже провели инженерные изыскания. Проектирование новой школы на улице Равнинная в Раевской временно приостановлено из-за обнаружения родника на участке. Мэр Новороссийска пояснил, что проектирование продолжится после переформирования земельного участка.

Параллельно в Новороссийске строят четыре школы, три из которых располагаются в Южном районе города. Общеобразовательная школа на 1,5 тыс. мест на улице Котанова откроется в сентябре 2026 года, строительство еще одной школы на Котанова на 1,7 тыс. мест завершится в конце следующего года. В 2026 году планируется сдать в эксплуатацию школу на 1,5 тыс. учеников на улице Бута, сейчас на участке ведутся монолитные работы.

В следующем году планируется открыть школу на 1,1 тыс. мест на улице Красина в Цемдолине. Как отмечает Андрей Кравченко, на объекте ведутся строительно-монтажные работы, производится монтаж конструкций над актовым и спортивным залами, установлена блочно-модульная котельная.

София Моисеенко