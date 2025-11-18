Первая ракетка мира Алькарас не сыграет в финале Кубка Дэвиса из-за травмы

Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Карлос Алькарас пропустит финальную стадию Кубка Дэвиса из-за отека мышц. Об этом испанец сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«К сожалению, вынужден сообщить, что не смогу выступать за сборную Испании в Кубке Дэвиса. У меня отек в мышцах задней поверхности бедра правой ноги, врачи рекомендуют не участвовать в соревнованиях. Я всегда говорил, что играть за сборную Испании — это величайшая честь, и я очень хотел помочь команде побороться за трофей. Я уезжаю домой с болью в сердце»,— написал первая ракетка мира.

После снятия Алькараса за испанскую команду в одиночном разряде выступят Пабло Карреньо-Буста и Хауме Мунар. В четвертьфинале они сыграют с теннисистами сборной Чехии.

Кубок Дэвиса — крупнейший международный командный турнир в мужском теннисе. С 1979 года соревнование проходит под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). В этом году в «финале восьми», помимо сборной Испании, примут участие команды Аргентины, Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Франции и Чехии. Действующими обладателями Кубка Дэвиса являются итальянцы.

Таисия Орлова