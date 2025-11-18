В Адыгее количество компаний, продающих цветы, выросло на 12% в 2025 году

В Адыгее, по данным на 1 ноября 2025 года, 66 организаций работают по видам экономической деятельности «Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах» и «Торговля оптовая цветами и растениями». Из них 63 — индивидуальные предприниматели. За год количество организаций, торгующих цветами, в республике увеличилось на 12%, сообщили «Ъ-Кубань» в компании «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Согласно аналитическим данным, в период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года в Адыгее ликвидировано три компании, продававшие цветы, 10 зарегистрировано.

В аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» «Ъ-Кубань» рассказали, средний чек на покупку букета цветов (сетевая и несетевая розница, онлайн и офлайн) в республике в 2025 году вырос на 9% — до 3,9 тыс. руб. в октябре 2025 года. Количество покупок увеличилось на 5%.

Эксперты компании «Платформа ОФД» связывают рост цен с удорожанием импортных саженцев, логистики, упаковки и энергоресурсов. Увеличение количества покупок они объясняют тем, что в ЮФО активно развивается экономика, ориентированная на мероприятия: свадьбы, корпоративы, фестивали. «Это стимулирует спрос на цветы как элемент эмоционального подарка. Онлайн-продажи растут быстрее офлайн-продаж благодаря удобству доставки и визуальному формату каталогов»,— прокомментировали аналитики.

По данным «Контур.Фокус», в Адыгее от продажи цветов в 2024 году больше всего выручили ООО «Маэстроверде РР» (61,4 млн руб.) и ООО «Инвеста Агро» (793 тыс. руб.)

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае средний чек на покупку цветов в октябре 2025 года в сравнении с октябрем 2024 года вырос на 9% и превысил 4,3 тыс. руб. Спрос на цветы на Кубани увеличился на 7% год к году.

В Крыму в 2025 году цветы продают 374 организаций, из которых 365 — индивидуальные предприниматели (ИП). Общее количество таких компаний год к году увеличилось на 11%. Спрос на цветы и средний чек выросли на 5 и 8% соответственно.

Маргарита Синкевич