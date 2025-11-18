Банковскому аналитику Серебрякову запросили 28 лет по делу о подрыве полковника

Гособвинение попросило суд приговорить к 28 годам строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме бывшего аналитика банка данных «ТВС Узбекистан» Евгения Серебрякова. Его обвиняют в подрыве автомобиля полковника ВС РФ на севере Москвы в июле 2024 года. Фигуранту также запросили штраф 1 млн руб., сообщил корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Покушение произошло 24 июля. Как установило следствие, обвиняемый собрал и установил взрывное устройство под днищем автомобиля замкомандира одной из воинских частей. В результате взрыва военнослужащему оторвало ступни обеих ног, пострадала также его жена. Сразу после взрыва Евгений Серебряков улетел в Турцию, но там его задержали и выслали в Россию.

Прокурор во время судебного заседания заявлял, что целью теракта было устрашение населения и «побуждение к прекращению СВО». Изначально планировалось взорвать машину следователя по особо важным делам главного следственного управления СКР, однако преступники не смогли идентифицировать жертву.

Обвиняемый признал вину. В суде он принес извинения офицеру и его супруге, а также владельцам пострадавших машин. Семья военнослужащего приняла извинения, что будет учтено при вынесении приговора.

Подробнее — в материале «Ъ» «Военные прощают даже террористов».

Никита Черненко