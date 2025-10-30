Полковник Минобороны принял извинения участника покушения

Офицер Минобороны, пострадавший в результате теракта на Синявинской улице Москвы летом 2024 года, заявил о принятии извинений обвиняемого в преступлении 30-летнего Евгения Серебрякова.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Извинения приняла также получившая ранения жена военного. Об этом стало известно на заседании 2-го Западного окружного военного суда. Четверо владельцев поврежденных автомобилей извинения принять отказались. Мнение потерпевших будет учтено при вынесении приговора.

По данным следствия, целью взрыва было устрашение населения и дискредитация деятельности госвласти РФ. Изначально сообщники планировали взорвать автомобиль следователя главного следственного управления СКР, но не смогли идентифицировать его.

В результате взрыва 24 июля 2024 года офицеру оторвало ступни обеих ног, а его жена получила серьезные телесные повреждения. Трудившийся аналитиком в банке подсудимый Евгений Серебряков, признавший свою вину, собрал и установил взрывное устройство под днищем автомобиля.

