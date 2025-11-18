В Новороссийске за год сократились объемы промышленного производства

В Новороссийске по итогам прошедших месяцев 2025 года объем промышленного производства по полному кругу предприятий составляет 96,5 млрд руб., как указывается в прогнозе социально-экономического развития администрации города. В прошлом году этот показатель достигал 98,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На следующий год эксперты прогнозируют рост объемов промышленного производства до 106,1 млрд руб. В 2027 году объем отгруженной продукции может составить уже 118,5 млрд руб., а в 2028 году – 133,7 млрд руб.

По крупным и средним предприятиям в текущем году промышленное производство оценивается в 87,06 млрд, в планах на 2026 год – увеличение до 96,1 млрд руб. В прогнозе указывается, что в 2024 году объем отгруженной продукции на крупных и средних предприятиях также был выше, чем в этом году и составлял 89,6 млрд руб.

Объем продукции всех сельскохозяйственных производителей наоборот вырос по сравнению с прошлым годом с 3,6 до 4 млрд руб. В следующем году ожидается рост до 4,5 млрд руб., в 2028 году показатель может увеличиться до 5,3 млрд.

Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы в Новороссийске в процентах к численности рабочей силы составляет 0,2%, как и в 2024 году. Сохранить такой же уровень безработицы планируется в период до 2028 года.

София Моисеенко