Без четверти абсолютный

Украинец Александр Усик, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, второй раз добровольно отказался от этого статуса, пожертвовав одним из четырех чемпионских поясов. На этот раз он расстался с поясом Всемирной боксерской организации (WBO), проигнорировав ее требование о проведении матча против официального претендента структуры. Звание Усика передано Фабио Уордли. Он вошел в число самых неожиданных чемпионов в истории категории. Британец начал серьезно заниматься боксом лишь в 20 лет, а октябрьский поединок, в котором он нокаутировал опытного Джозефа Паркера и добыл ранг так называемого временного чемпиона WBO, был для Уордли первым топовым в карьере.

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Александр Усик (на фото) во второй раз добровольно отказался от статуса абсолютного чемпиона мира

Всемирная боксерская организация сообщила о том, что от ее чемпионского звания «после тщательных размышлений» отказался Александр Усик. Это означает, что выдающийся украинский боксер лишился считающегося исключительно престижным статуса чемпиона мира, владеющего всеми четырьмя значимыми поясами. Теперь у Усика их осталось три. Это пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Причиной расставания украинца с титулом WBO стало игнорирование ее требования о проведении матча против обязательного претендента, назначенного структурой.

Оно было выдвинуто еще летом, когда претендентом являлся опытный новозеландец Джозеф Паркер. WBO в соответствии с регламентом настаивала на том, что стороны должны договориться о бое в течение 30 дней. Однако представители 38-летнего Усика, сославшись на травму спины, полученную спортсменом, попросили предоставить ему 90-дневную отсрочку. WBO просьбу выполнила, но и увеличение срока переговоров не помогло.

Усик продолжал игнорировать требование WBO, а различные источники настаивали на том, что бой с Паркером суперзвезду просто не слишком интересует, подкрепляя этот тезис фотографиями, показывающими, насколько активный образ жизни ведет официально травмированный боксер: его заставали танцующим на вечеринках и играющим в футбол.

В конце концов, устав ждать, WBO назначила для Джозефа Паркера поединок за титул так называемого временного чемпиона против британца Фабио Уордли. Он состоялся в конце октября и завершился победой Уордли нокаутом в 11-м раунде. Именно ему WBO передала отнятое у Александра Усика звание. При этом ее президент Густаво Оливьери, комментируя происшедшее, давал понять, что не видит в нем ничего скандального, удивительно лестно отзываясь о формально строго наказанном украинце. Он называл его «чемпионом среди чемпионов», выражал ему свое «восхищение и благодарность» и говорил, что двери организации «всегда будут открыты для Усика и его команды».

Впрочем, в этом нет ничего особенно удивительного, если учесть, что в современном боксе официальные титулы и в самом деле стали цениться чуть ниже, чем раньше, и ими не так уж редко жертвуют во имя карьерных планов, идущих вразрез с положениями регламентов.

Сам Александр Усик — яркое подтверждение тренда.

Нынешний случай — уже второй, когда он, будучи абсолютным чемпионом, потерял один пояс. Впервые это случилось в июне прошлого года. В мае Александр Усик впервые завладел четырьмя званиями, выиграв поединок у знаменитого британца Тайсона Фьюри и отобрав у него титул WBC. После этого IBF сообщила, что обязывает Усика драться со своим претендентом, которым вскоре стал менее популярный соотечественник Фьюри Даниэль Дюбуа. Однако украинец решил пожертвовать ее поясом ряди повторного поединка против Фьюри, куда более выгодного в имиджевом и финансовом плане. Он состоялся в декабре, а снова выигравший в нем по очкам Усик заработал за выступление более $100 млн. С Дюбуа он встретился в следующем матче, в июле, и, нокаутировав противника, вернул себе статус абсолютного чемпиона. Сейчас, правда, о вариантах развития карьеры украинца ничего не известно.

Между тем его отказ от защиты звания по сценарию WBO добавил в список боксеров, когда-либо становившихся полноценными чемпионами мира в супертяжелом весе, может быть, самого неожиданного среди них персонажа. Дело в том, что Фабио Уордли начал серьезно заниматься боксом поразительно поздно — десять лет назад, когда ему было уже 20. Профессиональная карьера Уордли стартовала в 2017 году, и долго никому не приходило в голову обращать внимание на боксера, одерживающего победы над ничем не примечательными оппонентами. Но побед стало слишком много, и Уордли постепенно начали воспринимать как бойца, годного и для неплохих по уровню матчей. Хотя бой против Джозефа Паркера все равно был, строго говоря, первым по-настоящему топовым для него.

Алексей Доспехов