Цена на золото опустилась ниже $4 тыс. впервые с начала ноября

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex опускалась ниже $4 тыс. за тройскую унцию впервые с 7 ноября 2025 года. По состоянию на 11:45 мск золото дешевеет на 0,90%, до $4,038 тыс. за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

В конце октября котировки золота на спот-рынке опускались ниже уровня $3,9 тыс. за тройскую унцию. Это спровоцировало распродажу драгоценного металла. В начале ноября цены вернулись к росту. 10 ноября стоимость золота превысила $4,1 тыс. Аналитики связали это с признаками ослабления экономики США.

